На війні загинув Герой з Волині Валентин Агеєнко
Сьогодні, 15:04
На фронті загинув захисник з Нововолинська Валентин Агеєнко, 2006 року народження.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"17 червня загинув наш Захисник Валентин Агеєнко, 2006 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"17 червня загинув наш Захисник Валентин Агеєнко, 2006 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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