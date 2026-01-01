На війні загинув Герой з Волині Валентин Агеєнко

На війні загинув Герой з Волині Валентин Агеєнко
На фронті загинув захисник з Нововолинська Валентин Агеєнко, 2006 року народження.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"17 червня загинув наш Захисник Валентин Агеєнко, 2006 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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