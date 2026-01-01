На війні загинув Герой з Волині Валентин Агеєнко

Валентин Агеєнко, 2006 року народження.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"17 червня загинув наш Захисник Валентин Агеєнко, 2006 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у повідомленні.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув захисник з Нововолинська, 2006 року народження.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус."17 червня загинув наш Захисник Валентин Агеєнко, 2006 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у повідомленні.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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