Відпочинок на Світязі у 2026 році: скільки коштує, умови, розваги
Сьогодні, 17:15
Якщо ви не уявляєте літа без великої води та піщаних пляжів, але не хочете ризикувати на морі – вам на Волинь.
Група Шацьких озер, перлиною яких є знаменитий Світязь, – це ідеальна безпечна альтернатива. Вода тут має унікальний хімічний склад із вмістом срібла та гліцерину, завдяки чому вона надзвичайно м'яка. Зауважимо, що на Світязь зробили платний в’їзд.
Чим зайнятися:
відпочивати на облаштованих пляжах ("Куточок рибалки", Гряда),
орендувати катамарани, човни чи SUP-борди. Світязь дуже мілкий біля берега (іноді треба йти 50-100 метрів до глибини), що робить його раєм для відпочинку з маленькими дітьми.
Вечорами обов'язково спробуйте місцевий делікатес - копченого вугра.
Бюджет (кімната в приватному секторі): 350-600 грн з людини.
Стандарт (номер в готелі або база відпочинку): 1200-2500 грн.
Преміум (котедж на березі): від 4000 до 8000 грн за будинок на компанію.
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Група Шацьких озер, перлиною яких є знаменитий Світязь, – це ідеальна безпечна альтернатива. Вода тут має унікальний хімічний склад із вмістом срібла та гліцерину, завдяки чому вона надзвичайно м'яка. Зауважимо, що на Світязь зробили платний в’їзд.
Чим зайнятися:
Орієнтовні ціни (за добу):
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