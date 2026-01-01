Відпочинок на Світязі у 2026 році: скільки коштує, умови, розваги





Група Шацьких озер, перлиною яких є знаменитий Світязь, – це ідеальна безпечна альтернатива. Вода тут має унікальний хімічний склад із вмістом срібла та гліцерину, завдяки чому вона надзвичайно м'яка. Зауважимо, що



Чим зайнятися:

відпочивати на облаштованих пляжах ("Куточок рибалки", Гряда),

орендувати катамарани, човни чи SUP-борди. Світязь дуже мілкий біля берега (іноді треба йти 50-100 метрів до глибини), що робить його раєм для відпочинку з маленькими дітьми.

Вечорами обов'язково спробуйте місцевий делікатес - копченого вугра.

Орієнтовні ціни (за добу):



Бюджет (кімната в приватному секторі): 350-600 грн з людини.

Стандарт (номер в готелі або база відпочинку): 1200-2500 грн.

Преміум (котедж на березі): від 4000 до 8000 грн за будинок на компанію.

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