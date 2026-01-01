На Волині суд вдруге оштрафував автоімпортера за фіктивні євросертифікати

Володимира Пазина та оштрафував його на 2,5 мільйона гривень. Саме таку суму підприємство «зекономило» на митних платежах за імпорт автівок завдяки підробленим польським сертифікатам EUR.1. Раніше воно уже заплатило штраф за таке ж правопорушення.



Про це відомо з постанови Любомльського районного суду від 4 червня 2026 року, пише



Упродовж серпня 2023 року ПП «Волпас» ввезло в Україну партію транспортних засобів від чеської компанії «Sale helper s.r.o.». Для звільнення від сплати мита підприємство за посередництвом товариства «Західброксервіс» надало Волинській митниці 39 сертифікатів EUR.1 нібито польського походження. Завдяки цим документам, за інформацією з судової справи, автоімпортер зекономив близько 2,5 мільйони гривень митних платежів.



У вересні 2025 року Держмитслужба за запитом отримала офіційну відповідь від митного органу Республіки Польща: всі 39 сертифікатів EUR.1 виявились фіктивними. Митно-податкове управління у Лодзі їх не видавало, а ПП «Волпас» не внесене до бази даних експортерів.



Любомльський районний суд звернув увагу на те, що директор підприємства Володимир Пазин не намагався довести свою невинуватість.



«Сукупність факторів – від прийняття документів з очевидними дефектами до повної відсутності реакції на виявлену фіктивність доводить, що дії ПП «Волпас» не носили характеру випадкової помилки внаслідок недобросовісності контрагента. Навпаки, така поведінка є системною та спрямованою на умисне приховування дійсних обставин походження товару з метою ухилення від сплати митних платежів у повному обсязі», – йдеться в судових документах.



Тож керівника «Волпасу» визнали винним і наклали штраф у розмірі 100% несплачених митних платежів – майже 2,5 млн гривень.



Постанова ще не набула чинності і може бути оскаржена в апеляційному порядку.



У травні цього року суд оштрафував директора цього підприємства на майже пів мільйона гривень за фіктивні євросертифікати на 11 автівок з Чехії та Болгарії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльський районний суд визнав винним у порушенні митних правил керівника приватного підприємства «Волпас»та оштрафував його на 2,5 мільйона гривень. Саме таку суму підприємство «зекономило» на митних платежах за імпорт автівок завдяки підробленим польським сертифікатам EUR.1. Раніше воно уже заплатило штраф за таке ж правопорушення.Про це відомо з постанови Любомльського районного суду від 4 червня 2026 року, пише "Сила правди" Упродовж серпня 2023 року ПП «Волпас» ввезло в Україну партію транспортних засобів від чеської компанії «Sale helper s.r.o.». Для звільнення від сплати мита підприємство за посередництвом товариства «Західброксервіс» надало Волинській митниці 39 сертифікатів EUR.1 нібито польського походження. Завдяки цим документам, за інформацією з судової справи, автоімпортер зекономив близько 2,5 мільйони гривень митних платежів.У вересні 2025 року Держмитслужба за запитом отримала офіційну відповідь від митного органу Республіки Польща: всі 39 сертифікатів EUR.1 виявились фіктивними. Митно-податкове управління у Лодзі їх не видавало, а ПП «Волпас» не внесене до бази даних експортерів.Любомльський районний суд звернув увагу на те, що директор підприємства Володимир Пазин не намагався довести свою невинуватість.«Сукупність факторів – від прийняття документів з очевидними дефектами до повної відсутності реакції на виявлену фіктивність доводить, що дії ПП «Волпас» не носили характеру випадкової помилки внаслідок недобросовісності контрагента. Навпаки, така поведінка є системною та спрямованою на умисне приховування дійсних обставин походження товару з метою ухилення від сплати митних платежів у повному обсязі», – йдеться в судових документах.Тож керівника «Волпасу» визнали винним і наклали штраф у розмірі 100% несплачених митних платежів – майже 2,5 млн гривень.Постанова ще не набула чинності і може бути оскаржена в апеляційному порядку.У травні цього року суд оштрафував директора цього підприємства на майже пів мільйона гривень за фіктивні євросертифікати на 11 автівок з Чехії та Болгарії.

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