Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 21 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 21 червня

Невелика хмарність. Без опадів. Видимість 6-8 км. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 14-16°, вдень 29-31°.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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