Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 21 червня



Невелика хмарність. Без опадів. Видимість 6-8 км. Вітер південний, 3-8 м/с.



Температура по області вночі 11-16°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 14-16°, вдень 29-31°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 21 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Видимість 6-8 км. Вітер південний, 3-8 м/с.Температура по області вночі 11-16°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 14-16°, вдень 29-31°.

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