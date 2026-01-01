Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 21 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 21 червня
Невелика хмарність. Без опадів. Видимість 6-8 км. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 11-16°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 14-16°, вдень 29-31°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 21 червня
Невелика хмарність. Без опадів. Видимість 6-8 км. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 11-16°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 14-16°, вдень 29-31°.
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