Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Віталія Мінчука

Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Віталія Мінчука
Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Нововолинська Віталія Мінчука, 1972 року народження.

Про це повідомив Нововолинський міський олова Борис Карпус.

Він визнаний загиблим 21 травня 2024 року на Донеччині.

Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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