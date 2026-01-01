Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Віталія Мінчука

Віталія Мінчука, 1972 року народження.



Про це повідомив Нововолинський міський олова Борис Карпус.



Він визнаний загиблим 21 травня 2024 року на Донеччині.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Нововолинська, 1972 року народження.Про це повідомив Нововолинський міський оловаВін визнаний загиблим 21 травня 2024 року на Донеччині.Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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