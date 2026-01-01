Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Віталія Мінчука
Сьогодні, 21:15
Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Нововолинська Віталія Мінчука, 1972 року народження.
Про це повідомив Нововолинський міський олова Борис Карпус.
Він визнаний загиблим 21 травня 2024 року на Донеччині.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив Нововолинський міський олова Борис Карпус.
Він визнаний загиблим 21 травня 2024 року на Донеччині.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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