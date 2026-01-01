На Волині провели інспекцію пляжів: де можна відпочивати





Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.



Під час рейдів особливу увагу приділяли дотриманню вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».



Перевіряли:



- чистоту берегової зони й акваторії;

- забезпечення питною водою;

-наявність роздягалень, громадських вбиралень, контейнерів для сміття;

- роботу медичних пунктів і рятувальних постів.



За результатами обстежень погоджено експлуатацію 10 пляжів.

Власникам/балансоутримувачам ще 11 відпочинкових зон надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Зокрема, вказано на відсутність результатів обов'язкових лабораторних досліджень води, неналежний стан територій через непроведений благоустрій та нестачу урн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області визначено 23 офіційні локації для відпочинку на водоймах. Задля безпеки та комфорту громадян фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області взяли участь у комісійних обстеженнях 21 такого об’єкта.Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Під час рейдів особливу увагу приділяли дотриманню вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».Перевіряли:- чистоту берегової зони й акваторії;- забезпечення питною водою;-наявність роздягалень, громадських вбиралень, контейнерів для сміття;- роботу медичних пунктів і рятувальних постів.За результатами обстежень погоджено експлуатацію 10 пляжів.Власникам/балансоутримувачам ще 11 відпочинкових зон надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Зокрема, вказано на відсутність результатів обов'язкових лабораторних досліджень води, неналежний стан територій через непроведений благоустрій та нестачу урн.

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