Завдяки інтенсивній технології господарство «Лище» на Волині отримує високу врожайність





Про це розповів головний агроном СТОВ «Лище» Василь Ференц, пише журнал



Торік, до слова, кукурудза в господарстві сильно постраждала від весняних приморозків, вологи було обмаль, тож урожайність не досягнула планової, та все ж була на рівні 120 ц/га.



Для забезпечення кормовою базою трьох тваринницьких ферм кукурудзи на силос планують отримати 14 тис. тонн, сінажу жита в плані було заготовити 5 тис. тонн, а зібрали 6 тис. тонн, і 300 тонн сіна для телят та забезпечення повноцінного раціону для ВРХ.



Цього року, наприклад, озима пшениця в господарстві перезимувала відмінно. Натомість на окремих пагорбах, де взимку здувало сніг, спостерігалося локальне вимерзання озимого ріпаку. Утім, таких ділянок небагато. Додатковим випробуванням для культури стали весняні приморозки,

після яких на частині рослин спостерігалося незначне розтріскування стебел.



«Критичних пошкоджень не фіксували, утім, уже можемо спрогнозувати певний недобір урожаю озимого ріпаку. Рослини сформувалися невисокими – від 90 см до 1,3 м, тоді як у найкращі роки ріпак виростав майже до 2 м, а врожайність перевищувала 50 ц/га. Цього року планову врожайність закладено в межах 45 ц/га, однак реальні перспективи я оцінюю близько 40 ц/га», – зазначає Василь Ференц.



Щодо зернових колосових культур, то планова врожайність цього року становить 80-90 ц/га. Торік у господарстві зібрали понад 90 ц/га пшениці, а ярий ячмінь дав рекордний результат – 92 ц/га, що стало найкращим показником за всю професійну кар’єру агронома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СТОВ «Лище» на Волині працює за інтенсивною технологією й ставить собі високу планку врожайності: для озимої пшениці це 85 ц/га, озимого ріпаку – 45, цукрових буряків – 800, сої – 30, зернової кукурудзи – 130 ц/га в сухій масі.Про це розповів головний агроном СТОВ «Лище», пише журнал The Ukrainian Farmer Торік, до слова, кукурудза в господарстві сильно постраждала від весняних приморозків, вологи було обмаль, тож урожайність не досягнула планової, та все ж була на рівні 120 ц/га.Для забезпечення кормовою базою трьох тваринницьких ферм кукурудзи на силос планують отримати 14 тис. тонн, сінажу жита в плані було заготовити 5 тис. тонн, а зібрали 6 тис. тонн, і 300 тонн сіна для телят та забезпечення повноцінного раціону для ВРХ.Цього року, наприклад, озима пшениця в господарстві перезимувала відмінно. Натомість на окремих пагорбах, де взимку здувало сніг, спостерігалося локальне вимерзання озимого ріпаку. Утім, таких ділянок небагато. Додатковим випробуванням для культури стали весняні приморозки,після яких на частині рослин спостерігалося незначне розтріскування стебел.«Критичних пошкоджень не фіксували, утім, уже можемо спрогнозувати певний недобір урожаю озимого ріпаку. Рослини сформувалися невисокими – від 90 см до 1,3 м, тоді як у найкращі роки ріпак виростав майже до 2 м, а врожайність перевищувала 50 ц/га. Цього року планову врожайність закладено в межах 45 ц/га, однак реальні перспективи я оцінюю близько 40 ц/га», – зазначає Василь Ференц.Щодо зернових колосових культур, то планова врожайність цього року становить 80-90 ц/га. Торік у господарстві зібрали понад 90 ц/га пшениці, а ярий ячмінь дав рекордний результат – 92 ц/га, що стало найкращим показником за всю професійну кар’єру агронома.

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