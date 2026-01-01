Сало в Україні дещо подешевшало





Про це свідчать дані Державної служби статистики.



Водночас зростання ціни відносно травня минулого року склало 26%, тоді сало коштувало 170,84 грн/кг.



За даними статистики, ціни на сало коливаються у межах 214-215 грн/кг з листопада 2025 року.



Держстат надає дані без урахування тимчасово окупованих рф територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Середня споживча ціна сала у травні 2026 року становила 215,08 грн/кг, що трохи менше порівняно з квітнем (215,54 грн).Про це свідчать дані Державної служби статистики.Водночас зростання ціни відносно травня минулого року склало 26%, тоді сало коштувало 170,84 грн/кг.За даними статистики, ціни на сало коливаються у межах 214-215 грн/кг з листопада 2025 року.Держстат надає дані без урахування тимчасово окупованих рф територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

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