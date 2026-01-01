Сало в Україні дещо подешевшало

Сало в Україні дещо подешевшало
Середня споживча ціна сала у травні 2026 року становила 215,08 грн/кг, що трохи менше порівняно з квітнем (215,54 грн).

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Водночас зростання ціни відносно травня минулого року склало 26%, тоді сало коштувало 170,84 грн/кг.

За даними статистики, ціни на сало коливаються у межах 214-215 грн/кг з листопада 2025 року.

Держстат надає дані без урахування тимчасово окупованих рф територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сало в Україні дещо подешевшало
Сьогодні, 23:19
На Волині провели інспекцію пляжів: де можна відпочивати
Сьогодні, 22:12
Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Віталія Мінчука
Сьогодні, 21:15
Завдяки інтенсивній технології господарство «Лище» на Волині отримує високу врожайність
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 червня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8