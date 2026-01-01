Сало в Україні дещо подешевшало
Сьогодні, 23:19
Середня споживча ціна сала у травні 2026 року становила 215,08 грн/кг, що трохи менше порівняно з квітнем (215,54 грн).
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Водночас зростання ціни відносно травня минулого року склало 26%, тоді сало коштувало 170,84 грн/кг.
За даними статистики, ціни на сало коливаються у межах 214-215 грн/кг з листопада 2025 року.
Держстат надає дані без урахування тимчасово окупованих рф територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
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Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Водночас зростання ціни відносно травня минулого року склало 26%, тоді сало коштувало 170,84 грн/кг.
За даними статистики, ціни на сало коливаються у межах 214-215 грн/кг з листопада 2025 року.
Держстат надає дані без урахування тимчасово окупованих рф територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
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