Магнітні бурі: прогноз на 21 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.Неділя, 21 червня, пройде під впливом помірної сонячної активності. За прогнозами фахівців цього дня очікуються магнітні коливання з максимальним К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, після того, як дослідники сонячної активності оновлюють ваші дані за три роки. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день вперед, а інші — лише орієнтовні.