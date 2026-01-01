Курс валют на 21 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Так вартість долара США зросла на 11 копійок і становить 44,91 грн. Змінилися й показники євро (втратив 48 копійок) та злотого (впав на 16 копійок).



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,91 (+11 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,45 (-48 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,08 (-16 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 21 червня.Так вартість долара США зросла на 11 копійок і становить 44,91 грн. Змінилися й показники євро (втратив 48 копійок) та злотого (впав на 16 копійок).Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,91 (+11 коп.)Курс євро1 євро — 51,45 (-48 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,08 (-16 коп.).

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