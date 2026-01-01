Курс валют на 21 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 21 червня.
Так вартість долара США зросла на 11 копійок і становить 44,91 грн. Змінилися й показники євро (втратив 48 копійок) та злотого (впав на 16 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,91 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,45 (-48 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 (-16 коп.).
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Так вартість долара США зросла на 11 копійок і становить 44,91 грн. Змінилися й показники євро (втратив 48 копійок) та злотого (впав на 16 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,91 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,45 (-48 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 (-16 коп.).
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