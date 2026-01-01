21 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 21 червня - День літнього сонцестояння. У світі відзначають - Міжнародний день скейтбордингу. Також в Україні 21 червня - День батька.Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, членкиня Національної спілки художників УкраїниВітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин. Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.Наші предки в цей день виконували певні ритуали для молодості і краси. Для цього з ранку вмиваються росою або річковою водою. У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття і плели вінки.