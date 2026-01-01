На Волині завершили ключовий етап ремонту міжнародної траси «Київ-Ковель-Ягодин»

На автомобільній дорозі державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) у межах Волинської області завершили роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття методом влаштування великих карт.Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури області.Щойно дозволили погодні умови, дорожньо-ремонтні бригади двох підрядних підприємств приступили до укладання гарячої асфальтобетонної суміші на закріплених за ними відтинками шляху.Менше ніж за три місяці на найбільш проблемних ділянках маршруту відновлено близько 153 тис. м² пошкодженого покриття. Окрім того, ще майже 14 тис. м2 М-07 полагоджено ямковим ремонтом та пневмоструменевим методом.Якість матеріалів та кожен етап ремонтних робіт – від підготовки ділянки до перевірки вже влаштованого асфальтобетону, перебували на контролі замовника – Служби відновлення у Волинській області. Йдеться про технічний нагляд та лабораторний контроль. Окрім того, контроль за якістю робіт з відновлення дорожнього покриття здійснювався державним підприємством «Дорожній науково-технічний центр».Наразі на автодорозі М-07 дорожники продовжують роботи з герметизації тріщин. Такі заходи дозволять захистити покриття від подальшого руйнування та продовжити термін його експлуатації. Після завершення комплексу ремонтних робіт на оновлених ділянках буде нанесено дорожню розмітку, що сприятиме підвищенню безпеки та комфорту руху.Загальна протяжність автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) у межах Волинської області становить 158,4 км. Із них майже 35 км – це ділянки І категорії, де рух здійснюється двома окремими проїздами, кожен з яких має по дві смуги руху в одному напрямку.М-07 є одним із ключових міжнародних транспортних коридорів України. Дорога забезпечує сполучення столиці з міжнародним автомобільним пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на українсько-польському кордоні. В умовах війни ця дорога має особливе значення для логістики, експорту української продукції, міжнародних перевезень та забезпечення стабільного транспортного сполучення з країнами Європейського Союзу.