Перші гроші на канікулах: як підліткам легально працювати в Україні





Літні канікули традиційно стають періодом, коли школярі шукають перший підробіток. Найчастіше це робота у сфері обслуговування, торгівлі, доставки, промоакцій, літніх майданчиків або допоміжні роботи без шкідливих умов.



За загальним правилом, офіційно влаштуватися на роботу можна з 16 років. Із цього віку підліток може укладати трудовий договір без окремого дозволу батьків.



Є два винятки. У 15 років підлітка можуть прийняти на роботу за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює. З 14 років допускається лише легка робота, яка не шкодить здоров’ю і не заважає навчанню. Для цього також потрібна згода одного з батьків.



Саме тому літні канікули є найзручнішим періодом для першої офіційної роботи: 14–15-річні учні можуть працювати у вільний від навчання час, якщо робота легка і не створює ризику для здоров’я.



Роботодавець має оформити неповнолітнього працівника офіційно. Трудовий договір із підлітком укладається лише у письмовій формі. Також перед початком роботи неповнолітній має пройти попередній медичний огляд, а надалі до 21 року проходити його щороку.



Для оформлення зазвичай потрібні документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер платника податків, документ про освіту або навчання, медична довідка, а для 14–15-річних — письмова згода одного з батьків або особи, яка їх замінює.



Для підлітків встановлений скорочений робочий час. Працівники віком від 16 до 18 років можуть працювати до 36 годин на тиждень. Особи від 15 до 16 років, а також учні 14–15 років під час канікул — до 24 годин на тиждень.



Якщо учень працює протягом навчального року у вільний від занять час, тривалість роботи має бути ще меншою — не більше як половину максимальної норми для відповідного віку.



Неповнолітніх не можна залучати до важких робіт, підземних робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Також заборонені нічні, наднормові роботи та робота у вихідні дні.



Окреме правило стосується випробувального строку: роботодавець не має встановлювати його для неповнолітніх під час прийняття на роботу. Тобто підлітка не можна оформити “на пробу” без нормального трудового договору.



Для батьків головний сигнал небезпеки — пропозиція працювати без оформлення, “за домовленістю”, без документів або з обіцянкою заплатити готівкою наприкінці місяця. У такому разі підліток фактично втрачає захист: складніше довести розмір зарплати, графік роботи, травму на робочому місці або сам факт трудових відносин.



Роботодавцю також невигідно порушувати правила. Незадекларована праця неповнолітніх може стати підставою для перевірки, штрафів і претензій з боку контролюючих органів.



Для підлітка легальне оформлення означає не лише перші гроші, а й офіційний трудовий досвід. Для батьків — можливість контролювати умови праці, графік і безпеку дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні підлітки можуть офіційно працювати вже з 16 років, а в окремих випадках — із 15 або навіть 14 років. Але для неповнолітніх діють окремі правила: письмовий трудовий договір, медогляд, скорочений робочий час і заборона на небезпечну роботу, пише "Курс України" Літні канікули традиційно стають періодом, коли школярі шукають перший підробіток. Найчастіше це робота у сфері обслуговування, торгівлі, доставки, промоакцій, літніх майданчиків або допоміжні роботи без шкідливих умов.За загальним правилом, офіційно влаштуватися на роботу можна з 16 років. Із цього віку підліток може укладати трудовий договір без окремого дозволу батьків.Є два винятки. У 15 років підлітка можуть прийняти на роботу за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює. З 14 років допускається лише легка робота, яка не шкодить здоров’ю і не заважає навчанню. Для цього також потрібна згода одного з батьків.Саме тому літні канікули є найзручнішим періодом для першої офіційної роботи: 14–15-річні учні можуть працювати у вільний від навчання час, якщо робота легка і не створює ризику для здоров’я.Роботодавець має оформити неповнолітнього працівника офіційно. Трудовий договір із підлітком укладається лише у письмовій формі. Також перед початком роботи неповнолітній має пройти попередній медичний огляд, а надалі до 21 року проходити його щороку.Для оформлення зазвичай потрібні документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер платника податків, документ про освіту або навчання, медична довідка, а для 14–15-річних — письмова згода одного з батьків або особи, яка їх замінює.Для підлітків встановлений скорочений робочий час. Працівники віком від 16 до 18 років можуть працювати до 36 годин на тиждень. Особи від 15 до 16 років, а також учні 14–15 років під час канікул — до 24 годин на тиждень.Якщо учень працює протягом навчального року у вільний від занять час, тривалість роботи має бути ще меншою — не більше як половину максимальної норми для відповідного віку.Неповнолітніх не можна залучати до важких робіт, підземних робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Також заборонені нічні, наднормові роботи та робота у вихідні дні.Окреме правило стосується випробувального строку: роботодавець не має встановлювати його для неповнолітніх під час прийняття на роботу. Тобто підлітка не можна оформити “на пробу” без нормального трудового договору.Для батьків головний сигнал небезпеки — пропозиція працювати без оформлення, “за домовленістю”, без документів або з обіцянкою заплатити готівкою наприкінці місяця. У такому разі підліток фактично втрачає захист: складніше довести розмір зарплати, графік роботи, травму на робочому місці або сам факт трудових відносин.Роботодавцю також невигідно порушувати правила. Незадекларована праця неповнолітніх може стати підставою для перевірки, штрафів і претензій з боку контролюючих органів.Для підлітка легальне оформлення означає не лише перші гроші, а й офіційний трудовий досвід. Для батьків — можливість контролювати умови праці, графік і безпеку дитини.

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