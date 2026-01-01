Як у Луцьку працівники кафе опікуються лебедятами: птахи звили гніздо біля кав'ярні.ВІДЕО





Про це Леонід Баглай.



Про безпеку лебедів колектив кав’ярні почав дбати навесні: поставили відеонагляд, обгородили пташине гніздо, встановили таблички з попередженням.



"Тільки з'явилися яйця, пройшло приблизно десь днів 40, як ми побачили, що з'явилося одне малесеньке лебедятко. А через дня два з'явилось ще двоє. І зараз ще лежить два яйця, і всі з нетерпінням чекають, коли з'являться ще двоє", — каже працівниця кафе Софія Цейко.



Софія Цейко розповідає, що найприємніше спотсерігати, як лебеді возять на спині в себе лебедят. Це наймиліше видовище, каже дівчина.



"Вони такі маленькі, зразу такі негарні стають, а потім — дуже гарні. І ви знаєте, що лебідь, коли вона сидить нікого близько не підпускає: він відганяє качок, пташок. Він сам бігає біля неї, вона сидить, він нікуди не летить", — каже місцева жителька Алла Капітула.



Відвідувачів парку просять берегти лебедів від собак, заборонених харчів, бруду та інших небезпек.



"Ми прийшли подивитися на них. Приїхав внук, доця приїхала, прийшли показати йому лебедів, зараз вони десь сховалися, десь в безпечне місце", — говрить лучанка Людмила Павлівна.



Зі слів директорки Луцького зоопарку Людмили Денисенко, лебедята будуть у вразливому становищі до осені, поки не стануть дорослими, тому вони будуть ходити тільки біля батьків. Оскільки вони не зможуть літати на довгі відстані, то житимуть на водоймі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У парку 900-річчя Луцька з’явились лебедята. Навесні для гнізда птахи обрали місце в очереті за кілька метрів до входу в одну із кав’ярень. Лебеді прилітають на ставки в парку третій рік поспіль, а цього року вони вперше звили гніздо і вивели потомство.Про це Суспільному розповів власник закладу, біля якого оселилися лебеді,Про безпеку лебедів колектив кав’ярні почав дбати навесні: поставили відеонагляд, обгородили пташине гніздо, встановили таблички з попередженням."Тільки з'явилися яйця, пройшло приблизно десь днів 40, як ми побачили, що з'явилося одне малесеньке лебедятко. А через дня два з'явилось ще двоє. І зараз ще лежить два яйця, і всі з нетерпінням чекають, коли з'являться ще двоє", — каже працівниця кафеСофія Цейко розповідає, що найприємніше спотсерігати, як лебеді возять на спині в себе лебедят. Це наймиліше видовище, каже дівчина."Вони такі маленькі, зразу такі негарні стають, а потім — дуже гарні. І ви знаєте, що лебідь, коли вона сидить нікого близько не підпускає: він відганяє качок, пташок. Він сам бігає біля неї, вона сидить, він нікуди не летить", — каже місцева жителькаВідвідувачів парку просять берегти лебедів від собак, заборонених харчів, бруду та інших небезпек."Ми прийшли подивитися на них. Приїхав внук, доця приїхала, прийшли показати йому лебедів, зараз вони десь сховалися, десь в безпечне місце", — говрить лучанкаЗі слів директорки Луцького зоопарку Людмили Денисенко, лебедята будуть у вразливому становищі до осені, поки не стануть дорослими, тому вони будуть ходити тільки біля батьків. Оскільки вони не зможуть літати на довгі відстані, то житимуть на водоймі.

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