Трамп був впевнений, що Україна програє війну, - Макрон

Дональд Трамп, прийшовши до влади, вважав, що Україна програє у війні, яку розпочала Росія. Однак з часом він переконався, що всі ці заяви в його оточенні виявилися неправдою.



Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє



За його словами, Трамп, прийшовши до влади, вважав, що Україна програє цю війну, і саме через це він наполягав на тому, щоб якомога швидше домогтися укладення миру.



"Згадайте, січень-лютий 2025 року... Він думав, що Україна програє. Усе пішло не так в Овальному кабінеті під час зустрічі із Зеленським, а потім... саміт між Трампом і путіним (мова про Анкоридж - ред.) породив надії на угоду, в рамках якої Україні пропонувалося передати території, які Росія ще навіть не захопила", - сказав Макрон.



Він додав, що після цього, у розпал серпня, «ми вирушили з делегацією» до Вашингтона, де заявили, що це неможливо. У підсумку подій Трамп побачив, що заяви про поразку України були брехнею.



"З того часу було пройдено величезний шлях. І цей шлях - насамперед перемога українців, їхні здібності та їхня переконливість. Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили - що (українці - ред.) впадуть, що не переживуть зиму - виявилося неправдою. Він побачив, що перед ним - мужні, винахідливі люди, яких він поважає", - підсумував французький лідер.



Зміцнення України



Нагадаємо, що цього тижня у Франції відбувся саміт G7. За його підсумками країни блоку та США домовилися видати ліцензії, які дозволяють виробляти в Україні засоби ППО та далекобійну зброю.



У ЗМІ також з’явилася інформація, що президент Дональд Трамп звернувся до військових компаній у США, щоб вони видали відповідні ліцензії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент США, прийшовши до влади, вважав, що Україна програє у війні, яку розпочала Росія. Однак з часом він переконався, що всі ці заяви в його оточенні виявилися неправдою.Про це заявив президент Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для France TV.За його словами, Трамп, прийшовши до влади, вважав, що Україна програє цю війну, і саме через це він наполягав на тому, щоб якомога швидше домогтися укладення миру."Згадайте, січень-лютий 2025 року... Він думав, що Україна програє. Усе пішло не так в Овальному кабінеті під час зустрічі із Зеленським, а потім... саміт між Трампом і путіним (мова про Анкоридж - ред.) породив надії на угоду, в рамках якої Україні пропонувалося передати території, які Росія ще навіть не захопила", - сказав Макрон.Він додав, що після цього, у розпал серпня, «ми вирушили з делегацією» до Вашингтона, де заявили, що це неможливо. У підсумку подій Трамп побачив, що заяви про поразку України були брехнею."З того часу було пройдено величезний шлях. І цей шлях - насамперед перемога українців, їхні здібності та їхня переконливість. Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили - що (українці - ред.) впадуть, що не переживуть зиму - виявилося неправдою. Він побачив, що перед ним - мужні, винахідливі люди, яких він поважає", - підсумував французький лідер.Нагадаємо, що цього тижня у Франції відбувся саміт G7. За його підсумками країни блоку та США домовилися видати ліцензії, які дозволяють виробляти в Україні засоби ППО та далекобійну зброю.У ЗМІ також з’явилася інформація, що президент Дональд Трамп звернувся до військових компаній у США, щоб вони видали відповідні ліцензії.

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