На Волині військовий, який мав поранення, за три випадки СЗЧ отримав 5 років тюрми





Журналісти



Як йдеться у матеріалах справи, чоловік проходив військову службу за контрактом з 2020 року. Після початку повномасштабного вторгнення його направили на схід України, де він брав участь у бойових діях та отримав поранення.



Перший випадок самовільного залишення частини стався 2 вересня 2022 року. Після лікування та відпустки військовий не повернувся до місця служби і перебував удома понад рік – до 12 січня 2024 року. Згодом він самостійно повернувся до військової частини та продовжив службу.



Після цього чоловіка знову направили в район бойових дій, цього разу – на Харківський напрямок. Там він отримав друге поранення, проходив лікування та мав 15-денну відпустку.



Однак уже 14 березня 2024 року військовий вдруге самовільно залишив місце служби. Його відсутність тривала трохи більше трьох місяців – до 21 червня 2024 року.



За кілька днів після повернення, 26 червня 2024 року, чоловік знову залишив військову частину без дозволу командування. Цього разу він був відсутній понад рік – до серпня 2025 року, коли його затримали працівники Військової служби правопорядку.



У суді військовослужбовець повністю визнав свою вину та пояснив, що після другого поранення просив надати йому додатковий час на лікування, однак отримав відмову. За його словами, саме після цього він вирішив самовільно залишити частину.



Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, має сім’ю та неповнолітню дитину, є учасником бойових дій і двічі отримував поранення. Пом’якшуючою обставиною суд визнав щире каяття.



Водночас обтяжуючою обставиною стало те, що військовий вчинив правопорушення повторно.



У вироку наголошується, що під час воєнного стану військова дисципліна має особливе значення, а самовільне залишення місця служби підриває авторитет Збройних сил та може стати негативним прикладом для інших військовослужбовців.



28 травня 2026 року суд визнав чоловіка винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирський міський суд визнав винним військовослужбовця, який під час воєнного стану тричі самовільно залишав військову частину та загалом понад два роки був відсутній на службі. Чоловік брав участь у бойових діях, двічі отримував поранення, однак після повернення з відпусток неодноразово не з’являвся до місця служби. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі.Журналісти БУГу проаналізували судовий вирок.Як йдеться у матеріалах справи, чоловік проходив військову службу за контрактом з 2020 року. Після початку повномасштабного вторгнення його направили на схід України, де він брав участь у бойових діях та отримав поранення.Перший випадок самовільного залишення частини стався 2 вересня 2022 року. Після лікування та відпустки військовий не повернувся до місця служби і перебував удома понад рік – до 12 січня 2024 року. Згодом він самостійно повернувся до військової частини та продовжив службу.Після цього чоловіка знову направили в район бойових дій, цього разу – на Харківський напрямок. Там він отримав друге поранення, проходив лікування та мав 15-денну відпустку.Однак уже 14 березня 2024 року військовий вдруге самовільно залишив місце служби. Його відсутність тривала трохи більше трьох місяців – до 21 червня 2024 року.За кілька днів після повернення, 26 червня 2024 року, чоловік знову залишив військову частину без дозволу командування. Цього разу він був відсутній понад рік – до серпня 2025 року, коли його затримали працівники Військової служби правопорядку.У суді військовослужбовець повністю визнав свою вину та пояснив, що після другого поранення просив надати йому додатковий час на лікування, однак отримав відмову. За його словами, саме після цього він вирішив самовільно залишити частину.Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, має сім’ю та неповнолітню дитину, є учасником бойових дій і двічі отримував поранення. Пом’якшуючою обставиною суд визнав щире каяття.Водночас обтяжуючою обставиною стало те, що військовий вчинив правопорушення повторно.У вироку наголошується, що під час воєнного стану військова дисципліна має особливе значення, а самовільне залишення місця служби підриває авторитет Збройних сил та може стати негативним прикладом для інших військовослужбовців.28 травня 2026 року суд визнав чоловіка винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

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