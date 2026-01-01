На Волині посадовець Держпраці вимагав 20 тисяч доларів у справі про загибель будівельника

На Волині викрили заступника начальника одного з міжрегіональних управлінь Державної служби України з питань праці, якого підозрюють у вимаганні 20 тисяч доларів за невтручання в роботу комісії, що розслідувала загибель будівельника. Посадовець також є депутатом Ковельської районної ради VIII скликання.Про це повідомляють на сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.Нещасний випадок стався під час будівництва приватного житлового будинку в одному із сіл Волині. Чоловік, який виконував будівельні роботи, впав із висоти та загинув.Для встановлення обставин трагедії створили спеціальну комісію, висновок якої мав затвердити посадовець Держпраці.За даними правоохоронців, заступник начальника міжрегіонального управлінняза невтручання в роботу комісії та затвердження правдивого висновку щодо нещасного випадку.У разі відмови передати гроші посадовець погрожував несприятливими для підприємця результатами розслідування.Щоб приховати домовленості, підозрюваний запропонував надалі спілкуватися через посередника, контактні дані якого обіцяв надати.Факт вимагання неправомірної вигоди задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими ДБР та співробітниками СБУ за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — прохання надати та прийняття пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.