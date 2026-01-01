На Волині посадовець Держпраці вимагав 20 тисяч доларів у справі про загибель будівельника
Сьогодні, 14:54
На Волині викрили заступника начальника одного з міжрегіональних управлінь Державної служби України з питань праці, якого підозрюють у вимаганні 20 тисяч доларів за невтручання в роботу комісії, що розслідувала загибель будівельника. Посадовець також є депутатом Ковельської районної ради VIII скликання.
Про це повідомляють на сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
ФОТО - Волинська обласна прокуратура.
Нещасний випадок стався під час будівництва приватного житлового будинку в одному із сіл Волині. Чоловік, який виконував будівельні роботи, впав із висоти та загинув.
Для встановлення обставин трагедії створили спеціальну комісію, висновок якої мав затвердити посадовець Держпраці.
За даними правоохоронців, заступник начальника міжрегіонального управління вимагав від представника підприємця 20 тисяч доларів за невтручання в роботу комісії та затвердження правдивого висновку щодо нещасного випадку.
У разі відмови передати гроші посадовець погрожував несприятливими для підприємця результатами розслідування.
Щоб приховати домовленості, підозрюваний запропонував надалі спілкуватися через посередника, контактні дані якого обіцяв надати.
Факт вимагання неправомірної вигоди задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими ДБР та співробітниками СБУ за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — прохання надати та прийняття пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Підозрюваного відсторонили від посади. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.
Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
ФОТО - Волинська обласна прокуратура.
Нещасний випадок стався під час будівництва приватного житлового будинку в одному із сіл Волині. Чоловік, який виконував будівельні роботи, впав із висоти та загинув.
Для встановлення обставин трагедії створили спеціальну комісію, висновок якої мав затвердити посадовець Держпраці.
За даними правоохоронців, заступник начальника міжрегіонального управління вимагав від представника підприємця 20 тисяч доларів за невтручання в роботу комісії та затвердження правдивого висновку щодо нещасного випадку.
У разі відмови передати гроші посадовець погрожував несприятливими для підприємця результатами розслідування.
Щоб приховати домовленості, підозрюваний запропонував надалі спілкуватися через посередника, контактні дані якого обіцяв надати.
Факт вимагання неправомірної вигоди задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими ДБР та співробітниками СБУ за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — прохання надати та прийняття пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Підозрюваного відсторонили від посади. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.
Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Дальність польоту «Герані-4» виявилася більшою»: Флеш - про удари рф по Луцьку реактивними дронами
Сьогодні, 15:09
На Волині посадовець Держпраці вимагав 20 тисяч доларів у справі про загибель будівельника
Сьогодні, 14:54
Четверо загиблих знайшли на місці удару, ще одна людина померла в лікарні: нові подробиці атаки на Луцьк. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:00