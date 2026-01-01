Військові підтверджують обмеження роботи Starlink на фронті





Про це



«Сьогодні, 14 жовтня, вночі підрозділи 7 корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink, пов’язані з обмеженням швидкості передачі даних. Йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних. Ці зміни безпосередньо вплинули на застосування безпілотників, які використовують Starlink для керування під час польоту», — повідомили військові.



За спостереженнями військових, під час польотів БпЛА зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. Дрони продовжують рух, але такі переривання ускладнювали керування, пояснюють військові.



Так, зниження швидкості польоту БпЛА створює додаткові ризики: повільніші цілі стають вразливішими до ураження військовими рф.



«Ще гостріше проблема проявляється під час запуску швидкісних безпілотників. На старті деякі апарати, особливо типу middle strike, мають набирати досить високу швидкість. За цих умов нестабільний зв’язок унеможливить запуск таких бортів або застосування за призначенням», — додають у пресслужбі.



Після обмеження роботи Starlink «наслідки вже відчутні на практиці»: лише з початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку, через проблеми зі зв’язком довелося скасувати частину місій.



Україні обмежили Starlink?



Нагадаємо, що 14 жовтня волонтер Сергій Стерненко і радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомили, що компанія SpaceX могла обмежити швидкість роботи терміналів супутникового зв’язку Starlink в Україні, які використовують військові на фронті.



Першим про обмеження написав Стерненко: він повідомив, що під час руху зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину почав зникати звʼязок, через що низку місій Сил оборони було зірвано. Звичайні термінали супутникового звʼязку наразі працюють.



Після цього Флеш підтвердив інформацію і написав, що обмеження стосується «військового пакету» послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину.



«Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією», — додав він.



Напередодні Ілон Маск — власник компанії SpaceX — підтримав слова президента США Дональда Трампа, який звинувачує Україну у збільшенні цін на паливо через удари по російських нафтопереробних заводах.



На платформі X Маск написав, що «Зеленський зайшов занадто далеко».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після обмеження роботи терміналів Starlink зв’язок для дронів зникає на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. Так росіянам легше їх збити.Про це hromadske повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.«Сьогодні, 14 жовтня, вночі підрозділи 7 корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink, пов’язані з обмеженням швидкості передачі даних. Йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних. Ці зміни безпосередньо вплинули на застосування безпілотників, які використовують Starlink для керування під час польоту», — повідомили військові.За спостереженнями військових, під час польотів БпЛА зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. Дрони продовжують рух, але такі переривання ускладнювали керування, пояснюють військові.Так, зниження швидкості польоту БпЛА створює додаткові ризики: повільніші цілі стають вразливішими до ураження військовими рф.«Ще гостріше проблема проявляється під час запуску швидкісних безпілотників. На старті деякі апарати, особливо типу middle strike, мають набирати досить високу швидкість. За цих умов нестабільний зв’язок унеможливить запуск таких бортів або застосування за призначенням», — додають у пресслужбі.Після обмеження роботи Starlink «наслідки вже відчутні на практиці»: лише з початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку, через проблеми зі зв’язком довелося скасувати частину місій.Нагадаємо, що 14 жовтня волонтері радник президента України з технологічних питань(Флеш) повідомили, що компанія SpaceX могла обмежити швидкість роботи терміналів супутникового зв’язку Starlink в Україні, які використовують військові на фронті.Першим про обмеження написав Стерненко: він повідомив, що під час руху зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину почав зникати звʼязок, через що низку місій Сил оборони було зірвано. Звичайні термінали супутникового звʼязку наразі працюють.Після цього Флеш підтвердив інформацію і написав, що обмеження стосується «військового пакету» послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину.«Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією», — додав він.Напередодні— власник компанії SpaceX — підтримав слова президента США Дональда Трампа, який звинувачує Україну у збільшенні цін на паливо через удари по російських нафтопереробних заводах.На платформі X Маск написав, що «Зеленський зайшов занадто далеко».

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