Завтра у Луцьку прощатимуться з воїнами Вадимом Глобою та Миколою Язиніним

Завтра у Луцьку прощатимуться з воїнами Вадимом Глобою та Миколою Язиніним
У Луцьку 14 жовтня прощатимуться із захисниками Вадимом Глобою та Миколою Язиніним.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У середу, 14 жовтня, у Луцьку відбудеться прощання із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним.

О 10:00 траурний кортеж із тілом Вадима Глоби вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до будинку на вулиці Гордіюк, 41.

О 10:30 кортеж із тілом Миколи Язиніна вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці.

Об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин відспівування обох захисників.

Поховають воїнів у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.

"Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисниками та гідно провести їх в останню дорогу", - наголошують у міській раді.

Довідково:

Вадим Володимирович Глоба народився 11 червня 1983 року в Луцьку. Загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області.
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїнами Вадимом Глобою та Миколою Язиніним

Микола Петрович Язинін народився 22 травня 1978 року. Загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області.
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїнами Вадимом Глобою та Миколою Язиніним

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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