Завтра у Луцьку прощатимуться з воїнами Вадимом Глобою та Миколою Язиніним

Вадимом Глобою та Миколою Язиніним.



Про це



У середу, 14 жовтня, у Луцьку відбудеться прощання із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним.



О 10:00 траурний кортеж із тілом Вадима Глоби вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до будинку на вулиці Гордіюк, 41.



О 10:30 кортеж із тілом Миколи Язиніна вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці.



Об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин відспівування обох захисників.



Поховають воїнів у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



"Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисниками та гідно провести їх в останню дорогу", - наголошують у міській раді.



Довідково:



Вадим Володимирович Глоба народився 11 червня 1983 року в Луцьку. Загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області.



Микола Петрович Язинін народився 22 травня 1978 року. Загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області.



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