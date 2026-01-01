Росія розглядає сценарії війни з Європою до 2045 року, - розвідка





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Поточна мета РФ на європейському напрямі



У розвідці наголосили, що зараз одна з головних цілей Росії - підірвати європейську підтримку України. Для цього вона використовує гібридну війну: диверсії, кібератаки, операції впливу, дезінформацію, "візити" дронів та шпигунство.



За інформацією української розвідки, зараз у європейських країнах перебувають 400 співробітників російських спецслужб. Там вони перевіряють "кордон допустимого" в контексті колективної оборони НАТО.



Плани війни з Європою



"Було б помилкою вважати, що Росія відмовилася від перспективи прямого військового протистояння з Європою. Навпаки, Москва розглядає її як один із сценаріїв воєнних конфліктів до 2045 року. Відразу шість із них пов'язані з Північною Європою. Активно опрацьовуються і сценарії щодо Польщі та країн Балтії", - наголосили у розвідці.



Там уточнили, що зовнішній ворог - це необхідність для путінського режиму, оскільки так можна виправдати власну політику, мобілізувати суспільство та зберігати над ним контроль.



Один із сценаріїв передбачає створення регіональної кризи на східному фланзі НАТО. Одними з найуразливіших країн є держави Балтії. Росіяни можуть спробувати продемонструвати, що Альянс не може оперативно захищати своїх членів.



"Російська загроза для Європи давно вийшла за межі можливого прямого нападу Москви. Росія готується до довгострокового протистояння, в якому український та європейський напрями взаємопов'язані", - звернули увагу у розвідці.



Нагадаємо, лише вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що дії Росії проти Європи вже є не просто гібридними. Країна-агресор проводить у Європі військові операції.



Також днями WSJ писало, що країни НАТО розробили "теорію перемоги" у разі війни з Росією. Вона, зокрема, передбачає удари по Петербургу та Калінінграду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже має сценарії війни з Європою в найближчі 19 років. Однією з потенційних цілей агресора можуть стати Польща чи країни Балтії.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.У розвідці наголосили, що зараз одна з головних цілей Росії - підірвати європейську підтримку України. Для цього вона використовує гібридну війну: диверсії, кібератаки, операції впливу, дезінформацію, "візити" дронів та шпигунство.За інформацією української розвідки, зараз у європейських країнах перебувають 400 співробітників російських спецслужб. Там вони перевіряють "кордон допустимого" в контексті колективної оборони НАТО."Було б помилкою вважати, що Росія відмовилася від перспективи прямого військового протистояння з Європою. Навпаки, Москва розглядає її як один із сценаріїв воєнних конфліктів до 2045 року. Відразу шість із них пов'язані з Північною Європою. Активно опрацьовуються і сценарії щодо Польщі та країн Балтії", - наголосили у розвідці.Там уточнили, що зовнішній ворог - це необхідність для путінського режиму, оскільки так можна виправдати власну політику, мобілізувати суспільство та зберігати над ним контроль.Один із сценаріїв передбачає створення регіональної кризи на східному фланзі НАТО. Одними з найуразливіших країн є держави Балтії. Росіяни можуть спробувати продемонструвати, що Альянс не може оперативно захищати своїх членів."Російська загроза для Європи давно вийшла за межі можливого прямого нападу Москви. Росія готується до довгострокового протистояння, в якому український та європейський напрями взаємопов'язані", - звернули увагу у розвідці.Нагадаємо, лише вчора міністр закордонних справ Українизаявив про те, що дії Росії проти Європи вже є не просто гібридними. Країна-агресор проводить у Європі військові операції.Також днями WSJ писало, що країни НАТО розробили "теорію перемоги" у разі війни з Росією. Вона, зокрема, передбачає удари по Петербургу та Калінінграду.

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