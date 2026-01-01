22-річний волинянин за збут канабісу отримав понад шість років тюрми
Сьогодні, 16:20
Понад 6 років позбавлення волі - волинянина судили за збут канабісу та незаконне поводження зі зброєю.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Ковель винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).
Встановлено, що чоловік, якого вже судили за наркозлочини, продовжував збувати в Ковелі канабіс.
Окрім цього, під час санкціонованого судом обшуку в його оселі в лютому 2026 року правоохоронці виявили обріз мисливської рушниці, який він незаконно придбав та зберігав.
Відтоді волинянин перебуває під вартою.
Суд призначив йому покарання у виді 6 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Ковель винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).
Встановлено, що чоловік, якого вже судили за наркозлочини, продовжував збувати в Ковелі канабіс.
Окрім цього, під час санкціонованого судом обшуку в його оселі в лютому 2026 року правоохоронці виявили обріз мисливської рушниці, який він незаконно придбав та зберігав.
Відтоді волинянин перебуває під вартою.
Суд призначив йому покарання у виді 6 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
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