22-річний волинянин за збут канабісу отримав понад шість років тюрми

22-річний волинянин за збут канабісу отримав понад шість років тюрми
Понад 6 років позбавлення волі - волинянина судили за збут канабісу та незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Ковель винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).

Встановлено, що чоловік, якого вже судили за наркозлочини, продовжував збувати в Ковелі канабіс.

Окрім цього, під час санкціонованого судом обшуку в його оселі в лютому 2026 року правоохоронці виявили обріз мисливської рушниці, який він незаконно придбав та зберігав.

Відтоді волинянин перебуває під вартою.
22-річний волинянин за збут канабісу отримав понад шість років тюрми

Суд призначив йому покарання у виді 6 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
22-річний волинянин за збут канабісу отримав понад шість років тюрми

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Теги: Волинь, прокуратура
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