22-річний волинянин за збут канабісу отримав понад шість років тюрми

Понад 6 років позбавлення волі - волинянина судили за збут канабісу та незаконне поводження зі зброєю.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Ковель винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).Встановлено, що чоловік, якого вже судили за наркозлочини, продовжував збувати в Ковелі канабіс.Окрім цього, під час санкціонованого судом обшуку в його оселі в лютому 2026 року правоохоронці виявили обріз мисливської рушниці, який він незаконно придбав та зберігав.Відтоді волинянин перебуває під вартою.Суд призначив йому покарання у виді 6 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.