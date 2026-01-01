Тіла трьох людей знайшли під завалами житлового будинку Харкова





Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише



Очільник Харківської ОВА повідомив, що загиблих виявили в Холодногірському районі — там росіяни влучили в житловий будинок, де зруйновано цілий під’їзд. Також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків.



За словами Терехова, відомо також про 10 постраждалих унаслідок удару. Уночі Синєгубов повідомляв, що постраждалий 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації.



Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий писав, що в селі Муроване на Львівщині російський дрон влучив у житловий будинок.



А в Дніпрі через російську атаку поранень зазнав 64-річний чоловік. У місті пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харкові, де ввечері 12 жовтня росіяни вдарили боєприпасом «Бандероль» по житловому будинку, під завалами знайшли тіла трьох людей.Про це повідомив міський голова Харкова, пише Громадське Очільник Харківської ОВА повідомив, що загиблих виявили в Холодногірському районі — там росіяни влучили в житловий будинок, де зруйновано цілий під’їзд. Також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків.За словами Терехова, відомо також про 10 постраждалих унаслідок удару. Уночіповідомляв, що постраждалий 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації.Крім того, міський голова Львоваписав, що в селі Муроване на Львівщині російський дрон влучив у житловий будинок.А в Дніпрі через російську атаку поранень зазнав 64-річний чоловік. У місті пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки.

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