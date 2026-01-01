Тіла трьох людей знайшли під завалами житлового будинку Харкова

Тіла трьох людей знайшли під завалами житлового будинку Харкова
У Харкові, де ввечері 12 жовтня росіяни вдарили боєприпасом «Бандероль» по житловому будинку, під завалами знайшли тіла трьох людей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише Громадське.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що загиблих виявили в Холодногірському районі — там росіяни влучили в житловий будинок, де зруйновано цілий під’їзд. Також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків.

За словами Терехова, відомо також про 10 постраждалих унаслідок удару. Уночі Синєгубов повідомляв, що постраждалий 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації.

Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий писав, що в селі Муроване на Львівщині російський дрон влучив у житловий будинок.

А в Дніпрі через російську атаку поранень зазнав 64-річний чоловік. У місті пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки.

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Теги: Росія, війна
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