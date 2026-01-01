У селі на Волині – карантин через скажену лисицю

На Волині ввели карантинні обмеження через виявлений сказ у лисиці.Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.Протокольним рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, яка пройшла 12 жовтня під головуванням заступника голови комісії Марини Повзун, введено карантинні обмеження терміном на 60 діб на території села Селиськи Устилузької ТГ Володимирського району, у зв'язку із виявленням сказу лисиці.Окрім цього, вирішено запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу, провести щеплення домашніх тварин проти сказу.Районна державна адміністрація вкотре звертається до жителів району про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути нанесення шкоди здоров’ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.