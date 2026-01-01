Волинянин завдяки гранту від держави відкрив «тренажерку» в рідному містечку
Сьогодні, 05:28
Волинянин скористався мікрогрантом від держави і започаткував власну справу - відкрив у рідному містечку тренажерку.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості.
Арсентій Божко давно знав, чого хоче. Ще у 16 років він мріяв відкрити спортивну залу у своєму рідному селищі Любешів.
Але однієї мрії було замало. Тому наступні два роки Арсентій присвятив тому, щоб стати професіоналом: тренувався, здобував досвід, вивчав особливості роботи тренера та пройшов курси у Школі фітнес-інструкторів E-TRENER у Києві.
У березні 2026 року Арсентій подав заявку на участь у програмі «Власна справа». Успішно пройшов онлайн-співбесіду, отримав мікрогрант і придбав тренажери та необхідне спортивне обладнання.
Так мрія, яку він носив у голові ще з підліткового віку, стала реальністю. У Любешеві запрацювала його власна спортивна зала.
Та найважливіше — Арсентій не зупинився на створенні власного робочого місця. Він працевлаштував двох людей, скориставшись послугами служби зайнятості, та отримав компенсацію за працевлаштування безробітних на нові робочі місця.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості.
Арсентій Божко давно знав, чого хоче. Ще у 16 років він мріяв відкрити спортивну залу у своєму рідному селищі Любешів.
Але однієї мрії було замало. Тому наступні два роки Арсентій присвятив тому, щоб стати професіоналом: тренувався, здобував досвід, вивчав особливості роботи тренера та пройшов курси у Школі фітнес-інструкторів E-TRENER у Києві.
У березні 2026 року Арсентій подав заявку на участь у програмі «Власна справа». Успішно пройшов онлайн-співбесіду, отримав мікрогрант і придбав тренажери та необхідне спортивне обладнання.
Так мрія, яку він носив у голові ще з підліткового віку, стала реальністю. У Любешеві запрацювала його власна спортивна зала.
Та найважливіше — Арсентій не зупинився на створенні власного робочого місця. Він працевлаштував двох людей, скориставшись послугами служби зайнятості, та отримав компенсацію за працевлаштування безробітних на нові робочі місця.
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