Волинянин завдяки гранту від держави відкрив «тренажерку» в рідному містечку

Волинянин скористався мікрогрантом від держави і започаткував власну справу - відкрив у рідному містечку тренажерку.Про це повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості.Арсентій Божко давно знав, чого хоче. Ще у 16 років він мріяв відкрити спортивну залу у своєму рідному селищі Любешів.Але однієї мрії було замало. Тому наступні два роки Арсентій присвятив тому, щоб стати професіоналом: тренувався, здобував досвід, вивчав особливості роботи тренера та пройшов курси у Школі фітнес-інструкторів E-TRENER у Києві.У березні 2026 року Арсентій подав заявку на участь у програмі «Власна справа». Успішно пройшов онлайн-співбесіду, отримав мікрогрант і придбав тренажери та необхідне спортивне обладнання.Так мрія, яку він носив у голові ще з підліткового віку, стала реальністю. У Любешеві запрацювала його власна спортивна зала.Та найважливіше — Арсентій не зупинився на створенні власного робочого місця. Він працевлаштував двох людей, скориставшись послугами служби зайнятості, та отримав компенсацію за працевлаштування безробітних на нові робочі місця.