За вихідні на Волині спіймали 12 нетверезих водіїв

За вихідні на Волині спіймали 12 нетверезих водіїв
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 12 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Зокрема, у Луцьку інспектори зупинили автомобіль Opel, який рухався в дію комендантської години. Спілкуючись із водієм, ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Драгер показав — 2,24 проміле.

Ще одного нетверезого керманича зупинили на автодорозі Н-22. Водій рухався автомобілем Skoda з порушенням ПДР. Під час спілкуючись з ним інспектори помітили у чоловіка ознаки спʼяніння. Результат огляду — 2,20 проміле.

У Ковелі інспектори помітили автомобіль Renault, який порушив ПДР. Під час перевірки документів ми помітили у водійки ознаки спʼяніння. Жінка пройшла огляд на місці. Драгер показав 1,67 проміле.

На всіх порушників інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів та відсторонили їх від керування транспортними засобами.

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Теги: Волинь, Луцьк, Ковель, поліція, нетверезий водій, порушення
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