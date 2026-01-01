13 жовтня на Волині: гортаючи календар

13 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження 13 жовтня відзначає журналістка Віталіна Веремчук (на фото).

Також особисте свято ексголови Локачинської райдержадміністрації Володимира Мазурка, голови Волинської спілки ветеранів Афганістану Григорія Павловича, волейболістки Ольги Стасюк та шеф-кухаря луцького закладу Юрія Хазіпова.

ВолиньPost вітає всіх зі святом і зичить мудрості, професійних успіхів, здоров’я та наснаги на добрі справи для Волині.

Цього дня іменини у тих, хто носять імена Григорій та Михайло.

Сьогодні, 13 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих.

13 жовтня 2011 року у селі Гончий Брід Ковельського району відбулося відкриття та освячення пам’ятника 58 українцям, жертвам польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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