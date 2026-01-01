У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП
Сьогодні, 23:19
У Луцьку п'яний водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
12 жовтня вранці на вулиці Конякіна сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.
На місці події патрульні встановили, що водій автомобіля Nissan не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Volkswagen.
Під час спілкування з водієм Nissan ми помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 1,05 проміле. Із результатом керманич погодився.
Інспектори відсторонили чоловіка від керування та складали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 ( Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування особою транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
12 жовтня вранці на вулиці Конякіна сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.
На місці події патрульні встановили, що водій автомобіля Nissan не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Volkswagen.
Під час спілкування з водієм Nissan ми помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 1,05 проміле. Із результатом керманич погодився.
Інспектори відсторонили чоловіка від керування та складали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 ( Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування особою транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.
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