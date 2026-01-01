У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП

У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП
У Луцьку п'яний водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

12 жовтня вранці на вулиці Конякіна сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.

На місці події патрульні встановили, що водій автомобіля Nissan не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

Під час спілкування з водієм Nissan ми помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 1,05 проміле. Із результатом керманич погодився.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування та складали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 ( Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування особою транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція
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