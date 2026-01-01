Через витік у Луцьку без гарячої води залишилися мешканці 4 багатоповерхівок

Через витік у Луцьку без гарячої води залишилися мешканці 4 багатоповерхівок
В обласному центрі Волині через витік на тепловій мережі без гарячої води залишилися мешканці 4 житлових будинків.

Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".

Через витік на тепловій мережі в технологічному тунелі на вул. Липинського, подачу теплоносія для приготування гарячої води призупинено для центрального теплового пункту на вул. Карпенка-Карого, 11-Б.

Місце витоку виявлено. Роботи з ліквідації аварійної ситуації розпочнуться 13 жовтня. Про їх завершення та відновлення послуги з гарячого водопостачання споживачів буде повідомлено додатково.

Споживачами ЦТП на вул. Карпенка-Карого, 11-Б є мешканці житлових будинків на вул. Карпенка-Карого, 9, 11 та вул. Липинського, 1, 2.

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Теги: Луцьктепло, вода, прорив, витік, ремонт, гаряча вода
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