Через витік у Луцьку без гарячої води залишилися мешканці 4 багатоповерхівок

В обласному центрі Волині через витік на тепловій мережі без гарячої води залишилися мешканці 4 житлових будинків.Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".Через витік на тепловій мережі в технологічному тунелі на вул. Липинського, подачу теплоносія для приготування гарячої води призупинено для центрального теплового пункту на вул. Карпенка-Карого, 11-Б.Місце витоку виявлено. Роботи з ліквідації аварійної ситуації розпочнуться 13 жовтня. Про їх завершення та відновлення послуги з гарячого водопостачання споживачів буде повідомлено додатково.Споживачами ЦТП на вул. Карпенка-Карого, 11-Б є мешканці житлових будинків на вул. Карпенка-Карого, 9, 11 та вул. Липинського, 1, 2.