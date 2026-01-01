Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 13 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Так, у Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Без опадів ️. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 11-13° тепла.



На території Волинської області також прогнозують мінливау хмарність.. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 13 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Так, у Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Без опадів ️. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 11-13° тепла.На території Волинської області також прогнозують мінливау хмарність.. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію