Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 13 жовтня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 13 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 13 жовтня.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Так, у Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Без опадів ️. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 11-13° тепла.

На території Волинської області також прогнозують мінливау хмарність.. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через витік у Луцьку без гарячої води залишилися мешканці 4 багатоповерхівок
Сьогодні, 21:57
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 13 жовтня
Сьогодні, 21:33
На війні загинув сержант з Волині Василь Кубський
Сьогодні, 21:16
У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 20:35
Поблизу Дружківки поліг воїн з Луцька Євген Писаренко
Сьогодні, 19:10
Медіа
відео
1/8