Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 13 жовтня
Сьогодні, 21:33
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 13 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Так, у Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Без опадів ️. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 11-13° тепла.
На території Волинської області також прогнозують мінливау хмарність.. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Так, у Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Без опадів ️. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 11-13° тепла.
На території Волинської області також прогнозують мінливау хмарність.. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.
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