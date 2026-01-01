На війні загинув сержант з Волині Василь Кубський

Волинь знову здригнулася від страшної звістки про втрату ще одного воїна-захисника.Про це повідомили у Колодяжненській громаді."Із глибоким сумом повідомляємо про загибель на російсько-українській війні нашого Захисника, сержанта Василя Ярославовича Кубського, 3.01.1991 р.н., жителя с. Уховецьк. Інспектор прикордонної служби 2 категорії - старший радіотелеграфіст групи звʼязку 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України (ВЧ 9937) Василь Кубський загинув 11 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Піщане Чугуївського району Харківської області, до останнього подиху залишаючись вірним військовій присязі, українському народові та Батьківщині", - йдеться у дописі на сторінці громади.У загиблого воїна залишилася дружина Ольга, доньки Яна та Ярослава, батьки Лілія Петрівна та Ярослав Степанович, сестра Катерина, брати Роман й Максим, бабуся Євгенія, дідусь Степан.У зв’язку із загибеллю Захисника в громаді оголошено триденну жалобу.Про дату й час прибуття воїна на малу батьківщину та чин поховання повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агетства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.