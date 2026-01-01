У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 20:35
У селі Підгайці Луцької громади рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 16:34. На місце події направили рятувальників із Луцька.
На момент прибуття вогнеборців вогонь поширився елементами конструкцій покрівлі та перекриття. Рятувальники демонтували частину покрівлі та за допомогою водяних стволів о 17:18 локалізували пожежу, а о 17:34 — ліквідували.
Потерпілих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 16:34. На місце події направили рятувальників із Луцька.
На момент прибуття вогнеборців вогонь поширився елементами конструкцій покрівлі та перекриття. Рятувальники демонтували частину покрівлі та за допомогою водяних стволів о 17:18 локалізували пожежу, а о 17:34 — ліквідували.
Потерпілих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці
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