У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО

У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО
У селі Підгайці Луцької громади рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 16:34. На місце події направили рятувальників із Луцька.
У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО
У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО

На момент прибуття вогнеборців вогонь поширився елементами конструкцій покрівлі та перекриття. Рятувальники демонтували частину покрівлі та за допомогою водяних стволів о 17:18 локалізували пожежу, а о 17:34 — ліквідували.
У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО
У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО
У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО

Потерпілих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Підгайці, пожежа, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 13 жовтня
Сьогодні, 21:33
На війні загинув сержант з Волині Василь Кубський
Сьогодні, 21:16
У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 20:35
Поблизу Дружківки поліг воїн з Луцька Євген Писаренко
Сьогодні, 19:10
Російські війська атакували Вінницю: у мережі пишуть, що влучили по фабриці Roshen
Сьогодні, 18:03
Медіа
відео
1/8