У селі під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО, ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 16:34. На місце події направили рятувальників із Луцька.



На момент прибуття вогнеборців вогонь поширився елементами конструкцій покрівлі та перекриття. Рятувальники демонтували частину покрівлі та за допомогою водяних стволів о 17:18 локалізували пожежу, а о 17:34 — ліквідували.



Потерпілих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Підгайці Луцької громади рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 16:34. На місце події направили рятувальників із Луцька.На момент прибуття вогнеборців вогонь поширився елементами конструкцій покрівлі та перекриття. Рятувальники демонтували частину покрівлі та за допомогою водяних стволів о 17:18 локалізували пожежу, а о 17:34 — ліквідували.Потерпілих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці

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