Російські війська атакували Вінницю: у мережі пишуть, що влучили по фабриці Roshen
Сьогодні, 18:03
Удень 12 жовтня російські війська атакували обʼєкт цивільної інфраструктури у Вінниці.
Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, пише Громадське.
За її словами, усі відповідні екстрені служби виїхали на місце події. Наразі інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.
Водночас у Telegram-каналах поширюють інформацію, що росіяни нібито влучили у підприємство компанії Roshen.
Додамо, що перед цим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА курсом на Вінницю з півночі.
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Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, пише Громадське.
За її словами, усі відповідні екстрені служби виїхали на місце події. Наразі інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.
Водночас у Telegram-каналах поширюють інформацію, що росіяни нібито влучили у підприємство компанії Roshen.
Додамо, що перед цим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА курсом на Вінницю з півночі.
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