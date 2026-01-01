До 11 років тюрми на Волині засудили 20-річну колаборантку із Запоріжжя, яка співпрацювала з росіянами
Сьогодні, 16:52
Суд визнав 20-річну жительку міста Мелітополь Запорізької області винуватою у колабораційній діяльності та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, а також глорифікація її учасників (ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України) .
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що з 2023 року жінка, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, підтримувала окупаційну політику російської федерації.
Зокрема, у власному Telegram-каналі вона поширювала матеріали з антиукраїнськими наративами та публікації на підтримку держави-агресора, засуджувала «терористичний київський режим» та славила «героїв сво».
Крім того, вона керувала регіональним відділенням всеросійського молодіжного громадського руху «Волонтерская рота боевого братства» та місцевим відділенням «Молодой гвардии единой россии» у Мелітополі, брала активну участь у передвиборчому зборі підписів на підтримку путіна та виборах президента російської федерації.
Жінка організовувала та проводила заходи політичного характеру, давала інтерв'ю в ефірі пропагандистських телеканалів, брала участь у святкуванні державних російських свят, займалася «патріотичним вихованням» молоді.
Суд призначив їй покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах та організаціях державної та комунальної власності на строк 15 років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що з 2023 року жінка, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, підтримувала окупаційну політику російської федерації.
Зокрема, у власному Telegram-каналі вона поширювала матеріали з антиукраїнськими наративами та публікації на підтримку держави-агресора, засуджувала «терористичний київський режим» та славила «героїв сво».
Крім того, вона керувала регіональним відділенням всеросійського молодіжного громадського руху «Волонтерская рота боевого братства» та місцевим відділенням «Молодой гвардии единой россии» у Мелітополі, брала активну участь у передвиборчому зборі підписів на підтримку путіна та виборах президента російської федерації.
Жінка організовувала та проводила заходи політичного характеру, давала інтерв'ю в ефірі пропагандистських телеканалів, брала участь у святкуванні державних російських свят, займалася «патріотичним вихованням» молоді.
Суд призначив їй покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах та організаціях державної та комунальної власності на строк 15 років.
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