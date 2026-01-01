На Донеччині загинув воїн з Луцька Олександр Лаконцев

На Донеччині загинув воїн з Луцька Олександр Лаконцев
До Луцької громади надійшла ще одна трагічна звістка: підтвердили загибель захисника України Олександра Лаконцева.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Олександр Андрійович Лаконцев народився 16 серпня 1994 року в місті Новоград-Волинський (нині Звягель) Житомирської області. Там виріс і навчався. У 2021 році переїхав до Луцька, звідки родом його дружина. За фахом Олександр був пекарем. Працював у Луцьку в «Сімейній пекарні».

Дружина захисника Вікторія розповіла, що чоловік добровільно став на захист України. 26 лютого, після того як вивіз сім’ю в безпечне місце, він мобілізувався.

«На початку повномасштабного вторгнення сказав, що не може стояти осторонь і повинен захистити те, що йому дороге: родину, країну. Він був надзвичайно добрим, емпатичним, турботливим, завжди намагався зарадити й піклуватися про найрідніших. Для мене він був максимальною опорою і підтримкою. Без нього життя стало порожнім», — поділилася дружина Олександра Вікторія.

Сержант Олександр Лаконцев загинув 2 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.

В Олександра залишилися батьки, дружина Вікторія, брат і дворічний син Данилко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув воїн з Луцька Олександр Лаконцев
Сьогодні, 15:37
Лавров заявив, що Росія «не даватиме Україні перепочинку на полі бою»
Сьогодні, 15:13
Російський дрон вдарив по автовокзалу у Запоріжжі
Сьогодні, 14:59
Мобілізація 39-річного водія після аварії в Ковелі: що кажуть у Волинському ТЦК
Сьогодні, 14:12
Готові лише на день: Росія відхилила пропозицію перемир'я на 60 днів для проведення виборів в Україні
Сьогодні, 13:58
Медіа
відео
1/8