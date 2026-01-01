На Донеччині загинув воїн з Луцька Олександр Лаконцев
Сьогодні, 15:37
До Луцької громади надійшла ще одна трагічна звістка: підтвердили загибель захисника України Олександра Лаконцева.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Олександр Андрійович Лаконцев народився 16 серпня 1994 року в місті Новоград-Волинський (нині Звягель) Житомирської області. Там виріс і навчався. У 2021 році переїхав до Луцька, звідки родом його дружина. За фахом Олександр був пекарем. Працював у Луцьку в «Сімейній пекарні».
Дружина захисника Вікторія розповіла, що чоловік добровільно став на захист України. 26 лютого, після того як вивіз сім’ю в безпечне місце, він мобілізувався.
«На початку повномасштабного вторгнення сказав, що не може стояти осторонь і повинен захистити те, що йому дороге: родину, країну. Він був надзвичайно добрим, емпатичним, турботливим, завжди намагався зарадити й піклуватися про найрідніших. Для мене він був максимальною опорою і підтримкою. Без нього життя стало порожнім», — поділилася дружина Олександра Вікторія.
Сержант Олександр Лаконцев загинув 2 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.
В Олександра залишилися батьки, дружина Вікторія, брат і дворічний син Данилко.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Олександр Андрійович Лаконцев народився 16 серпня 1994 року в місті Новоград-Волинський (нині Звягель) Житомирської області. Там виріс і навчався. У 2021 році переїхав до Луцька, звідки родом його дружина. За фахом Олександр був пекарем. Працював у Луцьку в «Сімейній пекарні».
Дружина захисника Вікторія розповіла, що чоловік добровільно став на захист України. 26 лютого, після того як вивіз сім’ю в безпечне місце, він мобілізувався.
«На початку повномасштабного вторгнення сказав, що не може стояти осторонь і повинен захистити те, що йому дороге: родину, країну. Він був надзвичайно добрим, емпатичним, турботливим, завжди намагався зарадити й піклуватися про найрідніших. Для мене він був максимальною опорою і підтримкою. Без нього життя стало порожнім», — поділилася дружина Олександра Вікторія.
Сержант Олександр Лаконцев загинув 2 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.
В Олександра залишилися батьки, дружина Вікторія, брат і дворічний син Данилко.
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