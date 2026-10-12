Лавров заявив, що Росія «не даватиме Україні перепочинку на полі бою»

Сергій Лавров заявив, що Росія "не даватиме Україні перепочинку на полі бою".



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"Я не думаю, що перепочинок він (президент України Володимир Зеленський) заслужив. Не думаю, що ми вкотре будемо вестися на запевнення та обіцянки", - йдеться в повідомленні.



Так Лавров відповів на запитання про ситуацію навколо енергетичного перемир'я між РФ та Україною, анонсованого президентом США Дональдом Трампом.



При цьому, за інтерпретацією глави МЗС РФ, це, мовляв, Зеленський, "накачаний європейською зброєю, веде терористичну війну проти російського народу".



Кремль також відкинув ідею про 60-денне перемир'я, яке Зеленський запропонував для проведення виборів в Україні, якщо на цьому наполягає американський лідер.



Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков заявив, що якщо в Києві хочуть провести вибори, то путін, мовляв, буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні у день голосування.

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