Російський дрон вдарив по автовокзалу у Запоріжжі





Про це в Телеграмі написав в.о.начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає



"Близько полудня ворожий БПЛА вдарив по антидроновій сітці на території автовокзалу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено п’ять автомобілів, серед них – маршрутка. Попередньо, ніхто не постраждав", – написав він.



Ще один удар FPV-дроном припав по електроопорі біля зупинки громадського транспорту. Пошкоджено автомобіль і контактний дріт тролейбусів. Поранено 70-річну жінку. Їй надають допомогу.



В різних районах міста чути вибухи. Моніторингові канали повідомляють про атаку FPV-дронів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 12 жовтня російські військові двічі атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Одна людина травмована, пошкоджено транспорт.Про це в Телеграмі написав в.о.начальника Запорізької ОВА, передає Укрінформ "Близько полудня ворожий БПЛА вдарив по антидроновій сітці на території автовокзалу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено п’ять автомобілів, серед них – маршрутка. Попередньо, ніхто не постраждав", – написав він.Ще один удар FPV-дроном припав по електроопорі біля зупинки громадського транспорту. Пошкоджено автомобіль і контактний дріт тролейбусів. Поранено 70-річну жінку. Їй надають допомогу.В різних районах міста чути вибухи. Моніторингові канали повідомляють про атаку FPV-дронів.

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