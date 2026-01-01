Російський дрон вдарив по автовокзалу у Запоріжжі

Російський дрон вдарив по автовокзалу у Запоріжжі
Вдень 12 жовтня російські військові двічі атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Одна людина травмована, пошкоджено транспорт.

Про це в Телеграмі написав в.о.начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Укрінформ.

"Близько полудня ворожий БПЛА вдарив по антидроновій сітці на території автовокзалу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено п’ять автомобілів, серед них – маршрутка. Попередньо, ніхто не постраждав", – написав він.

Ще один удар FPV-дроном припав по електроопорі біля зупинки громадського транспорту. Пошкоджено автомобіль і контактний дріт тролейбусів. Поранено 70-річну жінку. Їй надають допомогу.

В різних районах міста чути вибухи. Моніторингові канали повідомляють про атаку FPV-дронів.

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Теги: Росія, війна
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