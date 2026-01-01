Готові лише на день: Росія відхилила пропозицію перемир'я на 60 днів для проведення виборів в Україні





Про це сказав речник кремля Дмитро Пєсков, пише



Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Україні час обрати нового президента, «який зможе укласти угоду». Український лідер Володимир Зеленський відповів, що проведе вибори, якщо США змусять росію погодитися на припинення вогню щонайменше на 60 днів.



«У кремлі неодноразово заявляли — і президент путін, і на інших рівнях: ми хочемо не перемир’я, ми хочемо довгострокового миру і готові робити для цього все можливе», — відповів на цю пропозицію Пєсков.



Водночас він сказав, що російський лідер володимир путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише в день виборів в Україні.



Також речник кремля прокоментував енергетичне перемир’я між Україною та росією, яке напередодні оголосив Трамп. За його словами, контакти щодо цього тривають, і наразі, мовляв, поки що немає чого сказати про це, цитує ТАСС.



Нагадаємо, 11 жовтня Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я», стверджуючи, що Україна та рф дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною» та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає москва.



Український лідер також сказав, що відразу після оголошення Трампа російські дрони вдарили по електроцентралі в Харкові, порушивши перемир’я. Axios писало, що «енергетичне перемир’я» передбачає лише взаємну зупинку атаку на нафтопереробні заводи, хоча в Україні такий завод лише один, і той — сильно пошкоджений після попередніх російських ударів.



Зеленський наголошував, що американська сторона знає, що означає енергетичне перемир’я для України: «Ми не маємо великих нафтових резервів, великих нафтових потужностей чи десятків нафтопереробних заводів. <…> Основна проблема — в електриці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія не згодна на забезпечення перемир’я протягом 60 днів заради проведення виборів в Україні.Про це сказав речник кремля, пише Громадське Раніше президент СШАзаявив, що вважає, що Україні час обрати нового президента, «який зможе укласти угоду». Український лідервідповів, що проведе вибори, якщо США змусять росію погодитися на припинення вогню щонайменше на 60 днів.«У кремлі неодноразово заявляли — і президент путін, і на інших рівнях: ми хочемо не перемир’я, ми хочемо довгострокового миру і готові робити для цього все можливе», — відповів на цю пропозицію Пєсков.Водночас він сказав, що російський лідербуде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише в день виборів в Україні.Також речник кремля прокоментував енергетичне перемир’я між Україною та росією, яке напередодні оголосив Трамп. За його словами, контакти щодо цього тривають, і наразі, мовляв, поки що немає чого сказати про це, цитує ТАСС.Нагадаємо, 11 жовтня Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я», стверджуючи, що Україна та рф дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною» та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає москва.Український лідер також сказав, що відразу після оголошення Трампа російські дрони вдарили по електроцентралі в Харкові, порушивши перемир’я. Axios писало, що «енергетичне перемир’я» передбачає лише взаємну зупинку атаку на нафтопереробні заводи, хоча в Україні такий завод лише один, і той — сильно пошкоджений після попередніх російських ударів.Зеленський наголошував, що американська сторона знає, що означає енергетичне перемир’я для України: «Ми не маємо великих нафтових резервів, великих нафтових потужностей чи десятків нафтопереробних заводів. <…> Основна проблема — в електриці».

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