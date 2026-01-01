На війні загинув воїн з Луцька Вадим Глоба

Вадима Глоби, який майже рік вважався зниклим безвісти.



Про це



"Вадим Володимирович Глоба народився 11 червня 1983 року в Луцьку. Тут минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі № 25, згодом — в училищі № 2.



Вадим Глоба загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Він виконував військовий обов’язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність.



Майже рік рідні сподівалися на повернення Вадима, припускаючи, що він міг потрапити в полон. Однак згодом загибель захисника підтвердили.



Мати Вадима, Надія Гервасіївна, згадує сина як люблячу та щиру людину. Він завжди прагнув бути корисним іншим, підтримувати людей і піклуватися про свою сім’ю.



У загиблого захисника залишилися батьки, сестра та племінник.



Луцька громада висловлює щирі співчуття батькам, сестрі, племіннику, рідним, близьким, друзям і побратимам Вадима Глоби. Розділяємо біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади надійшла трагічна звістка — підтвердили загибель українського захисника, який майже рік вважався зниклим безвісти.Про це повідомили у Луцькій міській раді."Вадим Володимирович Глоба народився 11 червня 1983 року в Луцьку. Тут минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі № 25, згодом — в училищі № 2.Вадим Глоба загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Він виконував військовий обов’язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність.Майже рік рідні сподівалися на повернення Вадима, припускаючи, що він міг потрапити в полон. Однак згодом загибель захисника підтвердили.Мати Вадима, Надія Гервасіївна, згадує сина як люблячу та щиру людину. Він завжди прагнув бути корисним іншим, підтримувати людей і піклуватися про свою сім’ю.У загиблого захисника залишилися батьки, сестра та племінник.Луцька громада висловлює щирі співчуття батькам, сестрі, племіннику, рідним, близьким, друзям і побратимам Вадима Глоби. Розділяємо біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

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