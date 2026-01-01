Підтвердили загибель воїна з Волині Віталія Бречка

Віталія Бречка, який довгий час вважався зниклим безвісти.



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Віталій народився і виріс у Ківерцях, тут минули його дитинство та юність. Він навчався у Ківерцівській школі № 3, здобув фах будівельника, працював, створив сім’ю, виховував дітей, радів онукам. Жив звичайним людським життям, у якому були щоденні турботи, рідні люди, спільні спогади й плани на майбутнє.



У 2015–2016 роках Віталій уже проходив військову службу під час АТО. А 25 лютого 2022 року, у перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України", - йдеться в повідомленні.



5 квітня 2025 року сержант Віталій Бречко загинув унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині.



Відтоді він вважався зниклим безвісти.



"Рідні жили між надією та страхом, чекали звістки, сподівалися на диво. Кожен день невідомості був випробуванням, адже поки немає остаточної відповіді, серце продовжує вірити й чекати.



На жаль, результати експертизи підтвердили загибель Віталія. Надія, за яку трималася родина, поступилася місцем болю від усвідомлення непоправної втрати.



За цими словами — обірване життя, нездійснені плани, родинні свята, на які він уже не прийде, розмови, яких більше не буде, і місце за сімейним столом, яке залишиться порожнім. За ними — біль дружини Жанни, синів Павла і Володимира, онуків, усіх, для кого Віталій був рідною людиною.



Найважче втрачати того, кого любиш. Того, чий голос упізнаєш серед інших, чиї звички знаєш напам’ять, чиє повернення додому чекаєш. А коли очікування триває місяцями, коли надія не дозволяє поставити крапку, звістка про загибель приносить особливий, невимовний біль. Жодні слова співчуття не можуть замінити близької людини чи зменшити глибину цієї втрати.



Сьогодні ми схиляємо голови перед мужністю Віталія та дякуємо йому за те, що він став на захист своєї країни. За його службу, стійкість і жертовність. За те, що у найважчий для України час він був серед тих, хто боронив наш спільний дім, нашу свободу та право жити на своїй землі.



Нехай рідні знайдуть сили пережити цю непоправну втрату. Нехай поруч будуть люди, які підтримають не лише словами, а й своєю присутністю, увагою та добрим вчинком. А пам’ять про Віталія назавжди залишиться у серцях його родини, друзів і всієї Ківерцівської громади.



Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", - зазначають у міській раді.



Зазначається, що про дату та час чину похорону буде повідомлено додатково.



Світла пам’ять Захиснику України. Честь і шана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель воїна з Волині, який довгий час вважався зниклим безвісти. Ківерцівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям Бречка Віталія Сергійовича, військовослужбовця, який віддав своє життя за Україну.Віталій народився і виріс у Ківерцях, тут минули його дитинство та юність. Він навчався у Ківерцівській школі № 3, здобув фах будівельника, працював, створив сім’ю, виховував дітей, радів онукам. Жив звичайним людським життям, у якому були щоденні турботи, рідні люди, спільні спогади й плани на майбутнє.У 2015–2016 роках Віталій уже проходив військову службу під час АТО. А 25 лютого 2022 року, у перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України", - йдеться в повідомленні.5 квітня 2025 року сержант Віталій Бречко загинув унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині.Відтоді він вважався зниклим безвісти."Рідні жили між надією та страхом, чекали звістки, сподівалися на диво. Кожен день невідомості був випробуванням, адже поки немає остаточної відповіді, серце продовжує вірити й чекати.На жаль, результати експертизи підтвердили загибель Віталія. Надія, за яку трималася родина, поступилася місцем болю від усвідомлення непоправної втрати.За цими словами — обірване життя, нездійснені плани, родинні свята, на які він уже не прийде, розмови, яких більше не буде, і місце за сімейним столом, яке залишиться порожнім. За ними — біль дружини Жанни, синів Павла і Володимира, онуків, усіх, для кого Віталій був рідною людиною.Найважче втрачати того, кого любиш. Того, чий голос упізнаєш серед інших, чиї звички знаєш напам’ять, чиє повернення додому чекаєш. А коли очікування триває місяцями, коли надія не дозволяє поставити крапку, звістка про загибель приносить особливий, невимовний біль. Жодні слова співчуття не можуть замінити близької людини чи зменшити глибину цієї втрати.Сьогодні ми схиляємо голови перед мужністю Віталія та дякуємо йому за те, що він став на захист своєї країни. За його службу, стійкість і жертовність. За те, що у найважчий для України час він був серед тих, хто боронив наш спільний дім, нашу свободу та право жити на своїй землі.Нехай рідні знайдуть сили пережити цю непоправну втрату. Нехай поруч будуть люди, які підтримають не лише словами, а й своєю присутністю, увагою та добрим вчинком. А пам’ять про Віталія назавжди залишиться у серцях його родини, друзів і всієї Ківерцівської громади.Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", - зазначають у міській раді.Зазначається, що про дату та час чину похорону буде повідомлено додатково.Світла пам’ять Захиснику України. Честь і шана.

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