У Луцьку тимчасово змінили рух тролейбуси № 4 та № 4А

У Луцьку тимчасово змінили рух тролейбуси № 4 та № 4А
У Луцьку через пошкодження високовольтного кабелю електроживлення тягової підстанції № 8 тимчасово змінено рух тролейбусів за маршрутами № 4 та № 4А «Залізничний вокзал — Вересневе».

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"До усунення пошкодження тролейбуси курсуватимуть лише до зупинки «Районні електромережі».

Просимо пасажирів врахувати цю інформацію під час планування поїздок міським електротранспортом", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, тролейбуси, рух
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