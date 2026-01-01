У Луцьку тимчасово змінили рух тролейбуси № 4 та № 4А





Про це



"До усунення пошкодження тролейбуси курсуватимуть лише до зупинки «Районні електромережі».



Просимо пасажирів врахувати цю інформацію під час планування поїздок міським електротранспортом", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через пошкодження високовольтного кабелю електроживлення тягової підстанції № 8 тимчасово змінено рух тролейбусів за маршрутами № 4 та № 4А «Залізничний вокзал — Вересневе».Про це повідомили у Луцькій міській раді."До усунення пошкодження тролейбуси курсуватимуть лише до зупинки «Районні електромережі».Просимо пасажирів врахувати цю інформацію під час планування поїздок міським електротранспортом", - йдеться в повідомленні.

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