Луцьк від ночі атакують російські реактивні дрони: у місті пролунали вибухи
Сьогодні, 09:40
Російські дрони з ночі 12 жовтня атакують Луцьк: повітряні тривоги лунали вночі та вранці.
Інформацію про атаку підтвердив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Вночі повітряну тривогу у Луцькому районі оголосили о 02.59, у місті пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.
"Реактивний БпЛА курсом на Цумань/Олику Луцького району.
Керований, оснащений камерами. Маневрує і змінює напрямок.
Бере курс на Луцьк, швидкість - 340 км", - повідомлялося щоразу при наближенні дронів.
Повітряну тривогу оголошували кілька разів. Ворожа атака продовжилася і вранці.
Як повідомляли моніторингові канали, російські війська намагаються уразити об'єкти енергетичної інфраструктури.
Після 09:00 у місті знову було чутно роботу протиповітряної оборони. О 9.18 у Луцькому районі оголосили відбій повітряної тривоги. Станом на цей момент офіційної інформації ще немає. Деталі уточнюються.
У Повітряних силах зазначили, що у ніч на 12 жовтня Росія атакувала 121 ударними БпЛА типу Shahed, 76 із них - реактивні, із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера та дронів інших типів.
Є влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
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Інформацію про атаку підтвердив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Вночі повітряну тривогу у Луцькому районі оголосили о 02.59, у місті пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.
"Реактивний БпЛА курсом на Цумань/Олику Луцького району.
Керований, оснащений камерами. Маневрує і змінює напрямок.
Бере курс на Луцьк, швидкість - 340 км", - повідомлялося щоразу при наближенні дронів.
Повітряну тривогу оголошували кілька разів. Ворожа атака продовжилася і вранці.
Як повідомляли моніторингові канали, російські війська намагаються уразити об'єкти енергетичної інфраструктури.
Після 09:00 у місті знову було чутно роботу протиповітряної оборони. О 9.18 у Луцькому районі оголосили відбій повітряної тривоги. Станом на цей момент офіційної інформації ще немає. Деталі уточнюються.
У Повітряних силах зазначили, що у ніч на 12 жовтня Росія атакувала 121 ударними БпЛА типу Shahed, 76 із них - реактивні, із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера та дронів інших типів.
Є влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
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