У Білорусі розпочалися спільні з росією військові навчання





Про це повідомили в Міністерстві оборони Білорусі, пише



Йдеться про командно-штабне навчання «Непорушне братство — 2026» та «Бар'єр — 2026». У навчаннях беруть участь контингенти військ ОДКБ Білорусі, Казахстану, Киргизстану, росії та Таджикистану.



Ці військові навчання називають відпрацюванням проведення «миротворчих операцій».



Начальник Генерального штабу Збройних Сил Білорусі, генерал-майор Володимир Білий заявив на відкритті навчань, що країни Заходу нібито «сприяють затягуванню збройного конфлікту в Україні, прискореними темпами нарощують військовий потенціал, фактично готуються до нової гарячої війни».



«Скажу відверто: навчання проводиться в умовах глобальної військово-політичної кризи, деградації міжнародної архітектури безпеки, суть якої можна сьогодні схарактеризувати простим принципом: хто сильніший, той і головніший», — сказав Білий.



До навчань залучать понад 1500 військовослужбовців та понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі розпочалися військові навчання за участі армії рф та інших союзників Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).Про це повідомили в Міністерстві оборони Білорусі, пише Громадське Йдеться про командно-штабне навчання «Непорушне братство — 2026» та «Бар'єр — 2026». У навчаннях беруть участь контингенти військ ОДКБ Білорусі, Казахстану, Киргизстану, росії та Таджикистану.Ці військові навчання називають відпрацюванням проведення «миротворчих операцій».Начальник Генерального штабу Збройних Сил Білорусі, генерал-майорзаявив на відкритті навчань, що країни Заходу нібито «сприяють затягуванню збройного конфлікту в Україні, прискореними темпами нарощують військовий потенціал, фактично готуються до нової гарячої війни».«Скажу відверто: навчання проводиться в умовах глобальної військово-політичної кризи, деградації міжнародної архітектури безпеки, суть якої можна сьогодні схарактеризувати простим принципом: хто сильніший, той і головніший», — сказав Білий.До навчань залучать понад 1500 військовослужбовців та понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

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