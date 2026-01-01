У Білорусі розпочалися спільні з росією військові навчання

У Білорусі розпочалися спільні з росією військові навчання
У Білорусі розпочалися військові навчання за участі армії рф та інших союзників Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомили в Міністерстві оборони Білорусі, пише Громадське.

Йдеться про командно-штабне навчання «Непорушне братство — 2026» та «Бар'єр — 2026». У навчаннях беруть участь контингенти військ ОДКБ Білорусі, Казахстану, Киргизстану, росії та Таджикистану.

Ці військові навчання називають відпрацюванням проведення «миротворчих операцій».

Начальник Генерального штабу Збройних Сил Білорусі, генерал-майор Володимир Білий заявив на відкритті навчань, що країни Заходу нібито «сприяють затягуванню збройного конфлікту в Україні, прискореними темпами нарощують військовий потенціал, фактично готуються до нової гарячої війни».

«Скажу відверто: навчання проводиться в умовах глобальної військово-політичної кризи, деградації міжнародної архітектури безпеки, суть якої можна сьогодні схарактеризувати простим принципом: хто сильніший, той і головніший», — сказав Білий.

До навчань залучать понад 1500 військовослужбовців та понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

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Теги: Росія, війна
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