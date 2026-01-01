Сенатори США закликали Трампа не фінансувати росію і скасувати угоду з путіним

Дональда Трампа на імпорт російського дизпального суперечить закону, і закликали не фінансувати росію.



Про це йдеться в заяві сімох сенаторів США — представників республіканців і демократів, пише



Заяву щодо імпорту російського дизельного пального до США підписали сенатори США від двопартійної коаліції: Джин Шагін, Сьюзан Коллінз, Річард Блюменталь, Ліза Мурковскі, Рон Вайден, Том Тілліс і Джон Кертіс.



Вони вважають, що рішення президента США Дональда Трампа дозволити імпорт російського пального було ухвалене без законодавчого обґрунтування, і закликають адміністрацію Трампа «негайно змінити курс».



«Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв у 2022 році, щоб запобігти фінансуванню жорстокої війни путіна проти України. Конгрес чітко заявив: США не повинні імпортувати нафту з росії, доки вона не припинить свою агресію проти України та не припинить погрози нашим союзникам по НАТО», — йдеться в заяві.



Сенатори наголосили, що США «не повинні надавати путіну фінансовий рятівний круг, поки росія продовжує вбивати українських мирних жителів».



Домовленість Трампа й путіна про постачання пального



Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів «надзвичайно успішну розмову» з російським лідером володимиром путіним і домовився з ним про постачання тисяч тонн дизельного пального з рф.



На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.



Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США «очевидною слабкістю, що грає на росію», а також розкритикував те, що «нашу команду використовують просто як ширму».



Axios писало, що рішення про зняття санкцій було пов’язане саме з неодноразовою відмовою Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Українцям сказали, що через ігнорування його прохань Трамп вирішив «рухатися далі».



11 жовтня Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я», стверджуючи, що Україна та рф дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною» та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає москва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Семеро сенаторів США заявили, що дозвіл президентана імпорт російського дизпального суперечить закону, і закликали не фінансувати росію.Про це йдеться в заяві сімох сенаторів США — представників республіканців і демократів, пише Громадське Заяву щодо імпорту російського дизельного пального до США підписали сенатори США від двопартійної коаліції:Вони вважають, що рішення президента США Дональда Трампа дозволити імпорт російського пального було ухвалене без законодавчого обґрунтування, і закликають адміністрацію Трампа «негайно змінити курс».«Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв у 2022 році, щоб запобігти фінансуванню жорстокої війни путіна проти України. Конгрес чітко заявив: США не повинні імпортувати нафту з росії, доки вона не припинить свою агресію проти України та не припинить погрози нашим союзникам по НАТО», — йдеться в заяві.Сенатори наголосили, що США «не повинні надавати путіну фінансовий рятівний круг, поки росія продовжує вбивати українських мирних жителів».Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів «надзвичайно успішну розмову» з російським лідером володимиром путіним і домовився з ним про постачання тисяч тонн дизельного пального з рф.На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.Президент Україниназвав цей крок США «очевидною слабкістю, що грає на росію», а також розкритикував те, що «нашу команду використовують просто як ширму».Axios писало, що рішення про зняття санкцій було пов’язане саме з неодноразовою відмовою Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Українцям сказали, що через ігнорування його прохань Трамп вирішив «рухатися далі».11 жовтня Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я», стверджуючи, що Україна та рф дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною» та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає москва.

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