Любов до рибальства обернулася покаранням: у Луцьку підліток 4 рази цупив із магазинів «Аврора» риболовецькі снасті

Любов до рибальства обернулася покаранням: у Луцьку підліток 4 рази цупив із магазинів «Аврора» риболовецькі снасті
У Луцьку оштрафували жінку, чий син скоїв кілька крадіжок у магазинах «Аврора» на суму 3400 гривень.

У протоколі вказується, що вдень 15 червня підліток потайки виніс із магазину «Аврора», що на проспекті Волі, рибальську котушку вартістю понад 800 гривень, пишуть "Волинські новини".

Вже 26 червня хлопець у маркеті на вул. Сенаторки Левчанівської поцупив фідерне вудилище вартістю 707 гривень, а в магазині на проспекті Волі – дві рибальські котушки на суму майже 1700 гривень.

Ба більше, 8 липня юнак знову наважився на крадіжку і прихопив з «Аврори» ще одне фідерне вудилище.

Юного порушника викрили і на його матір склали адмінматеріали за неналежне виконання батьківських обов’язків (ч. 3 ст. 184 КУпАП).

Хоча на суд жінка не з’явилася, її провина була доведена протоколом, рапортом поліцейського, поясненнями свідків тощо.

Тож суддя, врахувавши усі обставини справи, штрафував лучанку на 850 гривень і зобов’язав сплатити 665 гривень судового збору.

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Теги: суд, покарання
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