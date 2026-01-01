Любов до рибальства обернулася покаранням: у Луцьку підліток 4 рази цупив із магазинів «Аврора» риболовецькі снасті





У протоколі вказується, що вдень 15 червня підліток потайки виніс із магазину «Аврора», що на проспекті Волі, рибальську котушку вартістю понад 800 гривень, пишуть



Вже 26 червня хлопець у маркеті на вул. Сенаторки Левчанівської поцупив фідерне вудилище вартістю 707 гривень, а в магазині на проспекті Волі – дві рибальські котушки на суму майже 1700 гривень.



Ба більше, 8 липня юнак знову наважився на крадіжку і прихопив з «Аврори» ще одне фідерне вудилище.



Юного порушника викрили і на його матір склали адмінматеріали за неналежне виконання батьківських обов’язків (ч. 3 ст. 184 КУпАП).



Хоча на суд жінка не з’явилася, її провина була доведена протоколом, рапортом поліцейського, поясненнями свідків тощо.



Тож суддя, врахувавши усі обставини справи, штрафував лучанку на 850 гривень і зобов’язав сплатити 665 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оштрафували жінку, чий син скоїв кілька крадіжок у магазинах «Аврора» на суму 3400 гривень.У протоколі вказується, що вдень 15 червня підліток потайки виніс із магазину «Аврора», що на проспекті Волі, рибальську котушку вартістю понад 800 гривень, пишуть "Волинські новини" Вже 26 червня хлопець у маркеті на вул. Сенаторки Левчанівської поцупив фідерне вудилище вартістю 707 гривень, а в магазині на проспекті Волі – дві рибальські котушки на суму майже 1700 гривень.Ба більше, 8 липня юнак знову наважився на крадіжку і прихопив з «Аврори» ще одне фідерне вудилище.Юного порушника викрили і на його матір склали адмінматеріали за неналежне виконання батьківських обов’язків (ч. 3 ст. 184 КУпАП).Хоча на суд жінка не з’явилася, її провина була доведена протоколом, рапортом поліцейського, поясненнями свідків тощо.Тож суддя, врахувавши усі обставини справи, штрафував лучанку на 850 гривень і зобов’язав сплатити 665 гривень судового збору.

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