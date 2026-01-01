Дмитрівська батьківська субота 2026: коли поминати померлих і що не можна робити

Коли Дмитрівська батьківська субота 2026 року, як правильно вшанувати померлих і яких традицій дотримуватися — розповідаємо далі, пише ТСН.2026 року Дмитрівська батьківська субота за новим церковним календарем припадає на 24 жовтня. Її відзначають напередодні дня вшанування великомученика Димитрія Солунського, який за новоюліанським календарем припадає на 26 жовтня.Дата цього поминального дня залежить від церковного календаря, якого дотримується конкретна громада. Тому вірянам, які користуються старим стилем, варто уточнити дату богослужіння у своєму храмі.Головне призначення Дмитрівської суботи — молитва за упокій душ померлих, згадування рідних і добрі справи на їхню пам’ять.Назва цього дня пов’язана зі святим великомучеником Димитрієм Солунським, якого в християнській традиції вшановують як покровителя воїнів. Історично Дмитрівська субота набула особливого значення як день поминання померлих, зокрема загиблих у боях.Згодом традиція поширилася на молитви за всіх померлих родичів і близьких. В Україні цей день також пов’язаний із народними звичаями вшанування предків. У деяких регіонах його називали Дідами або Родинною суботою.Для багатьох родин Дмитрівська субота — це нагода відвідати храм, помолитися за тих, кого вже немає серед живих, упорядкувати могили та зібратися разом, щоб згадати важливі моменти сімейної історії.У цей день віряни намагаються приділити більше уваги молитві, пам’яті про померлих і допомозі іншим людям:Відвідати богослужіння. За можливості варто прийти до храму на заупокійну службу. Напередодні ввечері в церквах можуть проводити панахиду або парастас. Розклад богослужінь краще уточнити заздалегідь.Подати записки за померлих. У храмі можна подати імена спочилих родичів для поминання під час богослужіння. Вимоги до записок та особливості поминання варто уточнити у священника.Помолитися вдома. Якщо немає можливості відвідати церкву, пом’янути близьких можна в домашній молитві. Важливо робити це щиро, з любов’ю та вдячністю.Відвідати кладовище. За бажанням можна прийти на могили рідних, прибрати територію, принести квіти та помолитися. Водночас відвідування цвинтаря не є обов’язковою умовою вшанування померлих.Допомогти тим, хто потребує підтримки. Милостиня, пожертва на добру справу або допомога самотнім людям — способи виявити милосердя та вшанувати пам’ять близьких.Згадати померлих у родинному колі. Розповіді про сімейні традиції, добрі вчинки та важливі моменти з життя рідних допомагають зберігати пам’ять про них для наступних поколінь.У багатьох українських родинах поминальний день супроводжується скромною сімейною трапезою. Серед традиційних страв — кутя, узвар, каші, млинці, пироги та інші домашні частування.У деяких місцевостях господині накривали стіл білою скатертиною, а за вечерею згадували померлих родичів. Іноді залишали вільне місце або додаткову тарілку — це народний звичай, який символізував пам’ять про предків.Водночас важливо розрізняти народні традиції та церковні приписи. Для християнського поминання найважливішими залишаються молитва, милосердя та шанобливе ставлення до пам’яті померлих. Пишний стіл або спеціальні обрядові дії не є обов’язковими.У поминальний день можна звернутися до Бога з проханням про упокій душ рідних і близьких. Молитву читають у храмі або вдома, згадуючи імена тих, за кого хочуть помолитися.Ось короткий текст молитви:Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх (імена), прости їм провини вільні й невільні та даруй їм Царство Небесне. Амінь.Якщо людина не пам’ятає тексту молитви, можна звернутися до Бога своїми словами. Щира молитва та світлі спогади про близьких допомагають зберегти духовний зв’язок із ними.Із Дмитрівською суботою пов’язано чимало народних заборон. Важливо пам’ятати, що не всі вони є офіційними церковними правилами. Основна ідея поминального дня — пошана до померлих, молитва та доброзичливість до живих:Не варто сваритися та ображати інших. Поминальний день традиційно присвячують спокою, добрим думкам і примиренню. Тому краще уникати конфліктів, лайки та образливих слів.Не слід погано відгукуватися про померлих. У цей день доречно згадувати рідних із повагою, вдячністю та розумінням того, що кожна людина має власну життєву історію.Не варто перетворювати поминання на гучне застілля. Надмірне вживання алкоголю та галасливі розваги не відповідають змісту дня, присвяченого молитві й пам’яті.Не потрібно залишати їжу та алкоголь на могилах як обов’язковий ритуал. Краще вшанувати померлих молитвою, прибрати місце поховання або допомогти нужденним. Їжу можна роздати людям, які її потребують.Не варто відмовляти в допомозі без поважної причини. Милосердя та підтримка тих, хто опинився у складних обставинах, відповідають духовному змісту поминального дня.Чи можна працювати, прибирати та прати на Дмитрівську суботуУ народних віруваннях існує рекомендація відкласти важку домашню роботу, прибирання та прання, щоб присвятити час померлим. Проте загальної церковної заборони на звичайну побутову працю в цей день немає.Якщо потрібно працювати, доглядати за дітьми або виконувати домашні обов’язки, це не означає неповаги до померлих. За можливості справді варто заздалегідь звільнити час для молитви, відвідування храму чи спокійного родинного спілкування.З цим осіннім днем пов’язано чимало народних спостережень. Наші предки звертали увагу на погоду, опале листя та наближення холодів, намагаючись передбачити, якою буде зима.У народі казали, що перші сильні холоди після Дмитрівського дня свідчать про наближення справжньої зими. Також вважали, що період осінніх весіль добігає кінця.Такі прикмети є частиною народної культури, а не достовірними прогнозами погоди чи церковними настановами.Як правильно провести Дмитрівську батьківську суботуНайкращий спосіб вшанувати цей день — знайти час для молитви, згадати померлих рідних і зробити добру справу. За можливості можна відвідати храм, упорядкувати могили близьких або зібратися з родиною.Не обов’язково дотримуватися кожного народного звичаю чи готувати багато страв. Значно важливіше зберігати любов і вдячність до тих, кого вже немає поруч, та передавати пам’ять про них дітям і онукам.Дмитрівська батьківська субота нагадує, що зв’язок між поколіннями зберігається завдяки добрим спогадам, турботі одне про одного та щирому бажанню вшанувати тих, хто був частиною нашого життя.