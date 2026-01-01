Чи очікувати магнітні бурі 12 жовтня: прогноз





За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень).



Як повідомляють у Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до активного рівня. Сонячна активність буде низькою. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.



Також зазначається, що ймовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, а великого — 1%.



«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам», — пояснюють у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 12 жовтня, очікується магнітна буря.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень).Як повідомляють у Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до активного рівня. Сонячна активність буде низькою. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.Також зазначається, що ймовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, а великого — 1%.«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам», — пояснюють у повідомленні.

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