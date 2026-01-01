Чи очікувати магнітні бурі 12 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 12 жовтня, очікується магнітна буря.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до активного рівня. Сонячна активність буде низькою. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.
Також зазначається, що ймовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, а великого — 1%.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам», — пояснюють у повідомленні.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до активного рівня. Сонячна активність буде низькою. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.
Також зазначається, що ймовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, а великого — 1%.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам», — пояснюють у повідомленні.
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