У Папи Римського Лева виявили новоутворення в легені, йому зроблять операцію

Папа Римськийоголосив, що «найближчими днями» йому зроблять операцію, оскільки під час медичного обстеження в нього виявили вузол у легені.«Лікарі виявили в моїй легені вузол на ранній стадії та з чіткою локалізацією», — сказав він вірянам під час щотижневої недільної молитви на площі Святого Петра в Римі, повідомило BBC.За словами Папи Лева, медична команда вважає за доцільне провести втручання, і він дав згоду на операцію. Він запевнив прочан, що новоутворення є локалізованим і було виявлене на ранній стадії.Папа Римський завершив молитву Ангел Господній, подякувавши всім за «духовну близькість» і зазначивши, що довіряє себе їхнім молитвам.Речник Святого Престолуповідомив журналістам, що «операцію заплановано на перші дні наступного тижня». За його словами, на відновлення Папі Римському знадобиться близько тижня.