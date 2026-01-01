У Папи Римського Лева виявили новоутворення в легені, йому зроблять операцію
Сьогодні, 23:19
Папа Римський Лев XIV оголосив, що «найближчими днями» йому зроблять операцію, оскільки під час медичного обстеження в нього виявили вузол у легені.
«Лікарі виявили в моїй легені вузол на ранній стадії та з чіткою локалізацією», — сказав він вірянам під час щотижневої недільної молитви на площі Святого Петра в Римі, повідомило BBC.
За словами Папи Лева, медична команда вважає за доцільне провести втручання, і він дав згоду на операцію. Він запевнив прочан, що новоутворення є локалізованим і було виявлене на ранній стадії.
Папа Римський завершив молитву Ангел Господній, подякувавши всім за «духовну близькість» і зазначивши, що довіряє себе їхнім молитвам.
Речник Святого Престолу Маттео Бруні повідомив журналістам, що «операцію заплановано на перші дні наступного тижня». За його словами, на відновлення Папі Римському знадобиться близько тижня.
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«Лікарі виявили в моїй легені вузол на ранній стадії та з чіткою локалізацією», — сказав він вірянам під час щотижневої недільної молитви на площі Святого Петра в Римі, повідомило BBC.
За словами Папи Лева, медична команда вважає за доцільне провести втручання, і він дав згоду на операцію. Він запевнив прочан, що новоутворення є локалізованим і було виявлене на ранній стадії.
Папа Римський завершив молитву Ангел Господній, подякувавши всім за «духовну близькість» і зазначивши, що довіряє себе їхнім молитвам.
Речник Святого Престолу Маттео Бруні повідомив журналістам, що «операцію заплановано на перші дні наступного тижня». За його словами, на відновлення Папі Римському знадобиться близько тижня.
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