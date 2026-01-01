У Папи Римського Лева виявили новоутворення в легені, йому зроблять операцію

У Папи Римського Лева виявили новоутворення в легені, йому зроблять операцію
Папа Римський Лев XIV оголосив, що «найближчими днями» йому зроблять операцію, оскільки під час медичного обстеження в нього виявили вузол у легені.

«Лікарі виявили в моїй легені вузол на ранній стадії та з чіткою локалізацією», — сказав він вірянам під час щотижневої недільної молитви на площі Святого Петра в Римі, повідомило BBC.

За словами Папи Лева, медична команда вважає за доцільне провести втручання, і він дав згоду на операцію. Він запевнив прочан, що новоутворення є локалізованим і було виявлене на ранній стадії.

Папа Римський завершив молитву Ангел Господній, подякувавши всім за «духовну близькість» і зазначивши, що довіряє себе їхнім молитвам.

Речник Святого Престолу Маттео Бруні повідомив журналістам, що «операцію заплановано на перші дні наступного тижня». За його словами, на відновлення Папі Римському знадобиться близько тижня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Папа, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Папи Римського Лева виявили новоутворення в легені, йому зроблять операцію
Сьогодні, 23:19
На Волині суд поновив завідувачку відділення психлікарні, звільнену після загибелі пацієнта
Сьогодні, 22:12
На Волині засудили учасника жорстокого нападу, викрадення авто та людини на Гряді у 2016 році
Сьогодні, 21:15
Трамп оголосив про енергетичне перемирʼя між Україною та РФ
Сьогодні, 20:11
На Волині хочуть налагодити переробку вишні та сливи
Сьогодні, 19:19
Медіа
відео
1/8