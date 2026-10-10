На Волині суд поновив завідувачку відділення психлікарні, звільнену після загибелі пацієнта





У Волинській обласній психіатричній лікарні один пацієнт побив іншого, завдавши травм, які призвели до смерті. Під час нападу працівники відділення разом із завідувачкою перебували на обіді. Керівницю звільнили, однак через рік суд поновив її на посаді та зобов'язав лікарню виплатити їй понад 340 тис. грн.



Про це повідомляє



Завідувачка відділення № 5 Волинської обласної психіатричної лікарні пропрацювала в медичному закладі 45 років. На роботу її прийняли 4 серпня 1980 року, а в серпні 1988 року призначили завідувачкою відділення.



У 2025 році в закладі сталися два інциденти, які згодом стали підставами для дисциплінарних заходів.



13 березня під час перевірки представниками Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у відділенні виявлено порушення правил застосування фізичних обмежень до пацієнтів.



Зокрема, медпрацівники використовували звичайні побутові мотузки для фіксації одного з пацієнтів. Водночас застосування обмежувальних заходів не було належним чином відображено в медичній документації та спеціальному журналі реєстрації.



Ще серйозніший інцидент стався 18 липня 2025 року.



Один пацієнт завдав іншому тілесних ушкоджень, від яких той згодом помер.



За результатами службового розслідування встановили, що під час нападу працівники п'ятого відділення разом із завідувачкою перебували за межами відділення та обідали.



Керівницю звинуватили в тому, що вона не забезпечила дотримання персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку та допустила залишення робочих місць.



25 серпня 2025 року завідувачку звільнили за пунктом 3 статті 40 Кодексу законів про працю України, який передбачає звільнення за систематичне невиконання трудових обов'язків за наявності раніше застосованого дисциплінарного чи громадського стягнення.



Жінка звернулася до суду, оскаржуючи звільнення.



24 вересня 2026 року Луцький міськрайонний суд частково задовольнив її позов.



Суд постановив поновити жінку на посаді завідувачки відділення № 5 та стягнути з медичного закладу:



330 900,58 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу;



10 000 грн компенсації моральної шкоди;



4 620,20 грн судового збору на користь держави.



У задоволенні решти вимог, зокрема щодо стягнення більшої компенсації моральної шкоди, суд відмовив.



Рішення в частині поновлення на роботі та виплати середнього заробітку підлягає негайному виконанню. Це не обов'язково означає, що лікарня вже перерахувала кошти або що рішення набрало остаточної законної сили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд поновив на роботі завідувачку відділення Волинської обласної психіатричної лікарні, яку звільнили після загибелі пацієнта та виявлених порушень у роботі закладу. Суд постановив виплатити їй 330,9 тис. грн середнього заробітку за вимушений прогул і 10 тис. грн компенсації моральної шкоди.У Волинській обласній психіатричній лікарні один пацієнт побив іншого, завдавши травм, які призвели до смерті. Під час нападу працівники відділення разом із завідувачкою перебували на обіді. Керівницю звільнили, однак через рік суд поновив її на посаді та зобов'язав лікарню виплатити їй понад 340 тис. грн.Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на рішення Луцького міськрайонного суду від 24 вересня 2026 року.Завідувачка відділення № 5 Волинської обласної психіатричної лікарні пропрацювала в медичному закладі 45 років. На роботу її прийняли 4 серпня 1980 року, а в серпні 1988 року призначили завідувачкою відділення.У 2025 році в закладі сталися два інциденти, які згодом стали підставами для дисциплінарних заходів.13 березня під час перевірки представниками Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у відділенні виявлено порушення правил застосування фізичних обмежень до пацієнтів.Зокрема, медпрацівники використовували звичайні побутові мотузки для фіксації одного з пацієнтів. Водночас застосування обмежувальних заходів не було належним чином відображено в медичній документації та спеціальному журналі реєстрації.Ще серйозніший інцидент стався 18 липня 2025 року.Один пацієнт завдав іншому тілесних ушкоджень, від яких той згодом помер.За результатами службового розслідування встановили, що під час нападу працівники п'ятого відділення разом із завідувачкою перебували за межами відділення та обідали.Керівницю звинуватили в тому, що вона не забезпечила дотримання персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку та допустила залишення робочих місць.25 серпня 2025 року завідувачку звільнили за пунктом 3 статті 40 Кодексу законів про працю України, який передбачає звільнення за систематичне невиконання трудових обов'язків за наявності раніше застосованого дисциплінарного чи громадського стягнення.Жінка звернулася до суду, оскаржуючи звільнення.24 вересня 2026 року Луцький міськрайонний суд частково задовольнив її позов.Суд постановив поновити жінку на посаді завідувачки відділення № 5 та стягнути з медичного закладу:330 900,58 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу;10 000 грн компенсації моральної шкоди;4 620,20 грн судового збору на користь держави.У задоволенні решти вимог, зокрема щодо стягнення більшої компенсації моральної шкоди, суд відмовив.Рішення в частині поновлення на роботі та виплати середнього заробітку підлягає негайному виконанню. Це не обов'язково означає, що лікарня вже перерахувала кошти або що рішення набрало остаточної законної сили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію