На Волині засудили учасника жорстокого нападу, викрадення авто та людини на Гряді у 2016 році





Йдеться про події, які сталися в урочищі Гряда ще у серпні 2016 року. Остаточно суд призначив йому шість років позбавлення волі, йдеться у вироку Шацького суду від 24 вересня 2026 року, повідомляє



Шацький районний суд Волинської області 24 вересня 2026 року оголосив вирок у кримінальному провадженні щодо чоловіка, якого обвинувачували у вчиненні трьох кримінальних правопорушень. Події, за які його притягнули до відповідальності, сталися в ніч на 13 серпня 2016 року неподалік нічного клубу «Одісей» в урочищі Гряда.



Як зазначено у вироку, чоловік діяв разом із двома іншими особами, яких у цій справі судили раніше. Учасники групи заволоділи автомобілем «Ford Focus», що належав одному з потерпілих, забрали у нього гроші, а також незаконно утримували іншу людину в автомобілі.



Забрали автомобіль і гроші



Згідно з матеріалами суду, близько 01:20 13 серпня 2016 року неподалік нічного клубу «Одісей» троє чоловіків підійшли до двох потерпілих.



Як встановив суд, до власника автомобіля застосували насильство, яке не було небезпечним для його життя чи здоров'я. Чоловіків притиснули до паркану та вимагали передати ключі від автомобіля.



У результаті учасники групи заволоділи автомобілем «Ford Focus», вартість якого на той час становила понад 133 тисячі гривень. Надалі транспортним засобом користувалися для пересування територією колишнього Шацького району.



Того ж часу один із потерпілих втратив гроші. Як зазначено у вироку, з його кишені відкрито викрали 141 гривню та 100 польських злотих. За офіційним курсом НБУ на момент події загальна сума становила 801 гривню 50 копійок.



Потерпілого утримували в автомобілі



Окремим епізодом стало незаконне позбавлення волі іншої людини.



За встановленими судом обставинами, чоловіка, який через попередньо завдані тілесні ушкодження перебував без свідомості, помістили на заднє сидіння автомобіля «Ford Focus». Його утримували всупереч волі та перевозили територією колишнього Шацького району.



Під час цього потерпілому неодноразово завдавали ударів, унаслідок чого він зазнав тілесних ушкоджень та фізичних страждань.



Один із потерпілих під час судового розгляду розповів, що після події не пам'ятав значної частини того, що відбувалося. Він зазначив, що його побили, внаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та крововилив. Чоловік перебував у комі близько десяти днів, а після цього ще приблизно пів року проходив реабілітацію.



Інший потерпілий розповів суду, що після зупинки автомобіля неподалік клубу до них під'їхали троє чоловіків. Вони почали бити його та пасажира автомобіля. Самого чоловіка притиснули до паркану, після чого забрали гроші та змусили сісти в інший автомобіль.



Обвинувачений визнав провину



Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Він розповів, що в ніч події перебував у клубі «Одісей» разом зі знайомими.



За його словами, після виходу з клубу він дізнався про конфлікт, який виник між його знайомими та місцевими чоловіками. Надалі вони поїхали автомобілями, а дорогою побачили «Ford».



Чоловік визнав, що підходив до потерпілого, наносив йому ляпаси та був присутній під час подальших подій. Водночас зазначив, що окремих деталей десятирічної давності вже не пам'ятає.



Потерпілі під час розгляду справи до обвинуваченого матеріальних та моральних претензій не заявляли. Один із них просив суд суворо його не карати.



Чоловік тривалий час перебував у міжнародному розшуку

Як встановив суд, після події чоловік тривалий час перебував у міжнародному розшуку за ухилення від слідства.



21 травня 2024 року його затримали на території Польщі. Після цього чоловіка передали Україні за процедурою екстрадиції, а надалі щодо нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



У суді також врахували, що протягом тривалого часу після події обвинувачений не визнавав своєї вини, а про щире каяття заявив уже під час судового розгляду. Водночас суд врахував добровільне часткове відшкодування матеріальної шкоди потерпілим.



Суд також взяв до уваги позитивні характеристики чоловіка, те, що раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності, займався волонтерською діяльністю та надавав благодійну допомогу.



Зокрема, у 2026 році він перерахував 20 тисяч гривень на благодійний фонд «Повернись живим», а також компенсував потерпілим частину матеріальних збитків.



Яке покарання призначив суд



Суд визнав чоловіка винуватим за:



частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за обтяжуючих обставин;

частиною 2 статті 186 КК України – грабіж, поєднаний із насильством;

частиною 2 статті 146 КК України – незаконне позбавлення волі людини, вчинене за обтяжуючих обставин.

За незаконне заволодіння автомобілем суд призначив шість років позбавлення волі, за грабіж – п'ять років, за незаконне позбавлення волі – три роки.



За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим суд визначив остаточне покарання – шість років позбавлення волі без конфіскації майна.



Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили до набрання вироком законної сили.



До строку покарання також зарахували період попереднього ув'язнення чоловіка на території Польщі та в Україні відповідно до положень Кримінального кодексу.



Водночас вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Якщо апеляційну скаргу не подадуть, вирок набуде законної сили після завершення цього строку. У разі апеляційного оскарження – після рішення суду апеляційної інстанції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацький районний суд Волинської області визнав винуватим чоловіка у незаконному заволодінні автомобілем, відкритому викраденні майна та незаконному позбавленні волі людини.Йдеться про події, які сталися в урочищі Гряда ще у серпні 2016 року. Остаточно суд призначив йому шість років позбавлення волі, йдеться у вироку Шацького суду від 24 вересня 2026 року, повідомляє Район.Шацьк. Шацький районний суд Волинської області 24 вересня 2026 року оголосив вирок у кримінальному провадженні щодо чоловіка, якого обвинувачували у вчиненні трьох кримінальних правопорушень. Події, за які його притягнули до відповідальності, сталися в ніч на 13 серпня 2016 року неподалік нічного клубу «Одісей» в урочищі Гряда.Як зазначено у вироку, чоловік діяв разом із двома іншими особами, яких у цій справі судили раніше. Учасники групи заволоділи автомобілем «Ford Focus», що належав одному з потерпілих, забрали у нього гроші, а також незаконно утримували іншу людину в автомобілі.Згідно з матеріалами суду, близько 01:20 13 серпня 2016 року неподалік нічного клубу «Одісей» троє чоловіків підійшли до двох потерпілих.Як встановив суд, до власника автомобіля застосували насильство, яке не було небезпечним для його життя чи здоров'я. Чоловіків притиснули до паркану та вимагали передати ключі від автомобіля.У результаті учасники групи заволоділи автомобілем «Ford Focus», вартість якого на той час становила понад 133 тисячі гривень. Надалі транспортним засобом користувалися для пересування територією колишнього Шацького району.Того ж часу один із потерпілих втратив гроші. Як зазначено у вироку, з його кишені відкрито викрали 141 гривню та 100 польських злотих. За офіційним курсом НБУ на момент події загальна сума становила 801 гривню 50 копійок.Окремим епізодом стало незаконне позбавлення волі іншої людини.За встановленими судом обставинами, чоловіка, який через попередньо завдані тілесні ушкодження перебував без свідомості, помістили на заднє сидіння автомобіля «Ford Focus». Його утримували всупереч волі та перевозили територією колишнього Шацького району.Під час цього потерпілому неодноразово завдавали ударів, унаслідок чого він зазнав тілесних ушкоджень та фізичних страждань.Один із потерпілих під час судового розгляду розповів, що після події не пам'ятав значної частини того, що відбувалося. Він зазначив, що його побили, внаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та крововилив. Чоловік перебував у комі близько десяти днів, а після цього ще приблизно пів року проходив реабілітацію.Інший потерпілий розповів суду, що після зупинки автомобіля неподалік клубу до них під'їхали троє чоловіків. Вони почали бити його та пасажира автомобіля. Самого чоловіка притиснули до паркану, після чого забрали гроші та змусили сісти в інший автомобіль.Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Він розповів, що в ніч події перебував у клубі «Одісей» разом зі знайомими.За його словами, після виходу з клубу він дізнався про конфлікт, який виник між його знайомими та місцевими чоловіками. Надалі вони поїхали автомобілями, а дорогою побачили «Ford».Чоловік визнав, що підходив до потерпілого, наносив йому ляпаси та був присутній під час подальших подій. Водночас зазначив, що окремих деталей десятирічної давності вже не пам'ятає.Потерпілі під час розгляду справи до обвинуваченого матеріальних та моральних претензій не заявляли. Один із них просив суд суворо його не карати.Чоловік тривалий час перебував у міжнародному розшукуЯк встановив суд, після події чоловік тривалий час перебував у міжнародному розшуку за ухилення від слідства.21 травня 2024 року його затримали на території Польщі. Після цього чоловіка передали Україні за процедурою екстрадиції, а надалі щодо нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.У суді також врахували, що протягом тривалого часу після події обвинувачений не визнавав своєї вини, а про щире каяття заявив уже під час судового розгляду. Водночас суд врахував добровільне часткове відшкодування матеріальної шкоди потерпілим.Суд також взяв до уваги позитивні характеристики чоловіка, те, що раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності, займався волонтерською діяльністю та надавав благодійну допомогу.Зокрема, у 2026 році він перерахував 20 тисяч гривень на благодійний фонд «Повернись живим», а також компенсував потерпілим частину матеріальних збитків.Суд визнав чоловіка винуватим за:частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за обтяжуючих обставин;частиною 2 статті 186 КК України – грабіж, поєднаний із насильством;частиною 2 статті 146 КК України – незаконне позбавлення волі людини, вчинене за обтяжуючих обставин.За незаконне заволодіння автомобілем суд призначив шість років позбавлення волі, за грабіж – п'ять років, за незаконне позбавлення волі – три роки.За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим суд визначив остаточне покарання – шість років позбавлення волі без конфіскації майна.Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили до набрання вироком законної сили.До строку покарання також зарахували період попереднього ув'язнення чоловіка на території Польщі та в Україні відповідно до положень Кримінального кодексу.Водночас вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Якщо апеляційну скаргу не подадуть, вирок набуде законної сили після завершення цього строку. У разі апеляційного оскарження – після рішення суду апеляційної інстанції.

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