12 жовтня на Волині: гортаючи календар

Тетяна Панасюк (на фото).



Також особисте свято відзначають волинський радіоведучий і ді-джей Максим Фраєрман.



12 жовтня за новим церковним календарем згадують трьох святих мучеників - Прова, Тараха й Андроника.



Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Ян, Тарас, Остап, Микола, Макар, Іван, Денис, Богдан, Олександр, Домініка.



ВолиньPost вітає усіх іменинників із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



12 жовтня відзначають:



• День військового капелана — професійне свята військових священнослужителів.

• День економіста (неофіційне свято, що збігається з міжнародним).

• День профспілок України (відзначається в другу неділю жовтня).

• День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України.

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