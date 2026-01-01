12 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні відзначає луцька художниця Тетяна Панасюк (на фото).
Також особисте свято відзначають волинський радіоведучий і ді-джей Максим Фраєрман.
12 жовтня за новим церковним календарем згадують трьох святих мучеників - Прова, Тараха й Андроника.
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Ян, Тарас, Остап, Микола, Макар, Іван, Денис, Богдан, Олександр, Домініка.
ВолиньPost вітає усіх іменинників із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
12 жовтня відзначають:
• День військового капелана — професійне свята військових священнослужителів.
• День економіста (неофіційне свято, що збігається з міжнародним).
• День профспілок України (відзначається в другу неділю жовтня).
• День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України.
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Також особисте свято відзначають волинський радіоведучий і ді-джей Максим Фраєрман.
12 жовтня за новим церковним календарем згадують трьох святих мучеників - Прова, Тараха й Андроника.
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Ян, Тарас, Остап, Микола, Макар, Іван, Денис, Богдан, Олександр, Домініка.
ВолиньPost вітає усіх іменинників із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
12 жовтня відзначають:
• День військового капелана — професійне свята військових священнослужителів.
• День економіста (неофіційне свято, що збігається з міжнародним).
• День профспілок України (відзначається в другу неділю жовтня).
• День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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